В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена

В Украине почти 30 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы из-за вооруженной агрессии РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Детали

По его словам, в среду, 20 марта, состоялась встреча уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко с представителями Московского Механизма ОБСЕ.

Представитель Уполномоченного отметил, что сейчас почти 30 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины согласно Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В цифру включены три категории: дети, гражданские и военнопленные - резюмировали в ведомстве.

ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев

Отмечается, что сейчас этот реестр находится в состоянии наполнения, поэтому соответствующие данные могут быть значительно больше.

Кононенко отметил, что из всех гражданских граждан, которых незаконно задержала и осудила рф было верифицировано около 1 600 человек.

По его словам, среди незаконно задержанных рф лиц есть больные и уязвимые группы населения, а также три сотрудника ОБСЕ.

Секретариат Уполномоченного работает, чтобы защити права гражданских лиц, которых незаконно задержала и осудила рф. Крайне необходимо, чтобы эта вопиющая проблема звучала на международном уровне - отмечают в Офисе омбудсмена.

Напомним,

В ОБСЕ начали расследование задержания гражданских украинцев россией по "московскому механизму", доклад международных экспертов должен стать доказательством военных преступлений России.