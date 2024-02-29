ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев
Киев • УНН
В МИД Украины ожидают, что обращение к "московскому механизму" ОБСЕ поможет Украине и другим государствам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты.
Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировали использование так называемого "Московского механизма" для расследования задержания россией украинцев. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Х, пишет УНН.
Детали
Я приветствую привлечение Московского механизма подавляющим большинством государств ОБСЕ для решения проблемы произвольного задержания Россией украинских гражданских лиц
По его словам, в ходе этой войны Россия взяла в заложники тысячи мирных украинских граждан на временно оккупированных территориях. И эти люди "являются наиболее уязвимой группой, которую не замечают на международном уровне".
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Я ожидаю, что привлечение Московского механизма ОБСЕ поможет нам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты. Это первый существующий международный механизм, привлеченный в этом вопросе. Ранее я призывал ОБСЕ, ООН и другие международные организации использовать все инструменты и при необходимости создать новые для решения проблемы украинских гражданских заложников и содействия их освобождению
Дополнение
Министр добавил, что продолжит призывать все международные организации, общественные организации и СМИ уделять больше внимания украинским гражданским заложникам, которых удерживает россия.
Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы освободить их всех, и я благодарен нашим партнерам за мощную поддержку в этом вопросе. Каждое российское преступление должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности
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Справочно
"Московский механизм" - процедура, предусмотренная московским документом Конференции по человеческому измерению ОБСЕ, проходившей в 1991 году в Москве.
Механизм, в частности, позволяет группе из десяти и более государств-участников ОБСЕ создать миссию независимых экспертов для изучения особо серьезной угрозы выполнению обязательств в области прав человека в одной из стран-участниц.
В координации с постоянным органом ОБСЕ в человеческом измерении - Бюро по вопросам демократических институтов и прав человека - такая миссия должна установить соответствующие факты, подготовить отчет, а также может предоставить рекомендации относительно возможных решений
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим председателем ОБСЕ Иеном Боргом и его призвал сфокусировать внимание организации на возвращении незаконно депортированных Россией детей.
ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев
В МИД Украины ожидают, что обращение к "московскому механизму" ОБСЕ поможет Украине и другим государствам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты.
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