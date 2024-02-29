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ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев

ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 15:18  •  11162 просмотра

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В МИД Украины ожидают, что обращение к "московскому механизму" ОБСЕ поможет Украине и другим государствам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты.

Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировали использование так называемого "Московского механизма" для расследования задержания россией украинцев. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Х, пишет УНН.

Детали 

Я приветствую привлечение Московского механизма подавляющим большинством государств ОБСЕ для решения проблемы произвольного задержания Россией украинских гражданских лиц

- заявил Кулеба. 

По его словам, в ходе этой войны Россия взяла в заложники тысячи мирных украинских граждан на временно оккупированных территориях. И эти люди "являются наиболее уязвимой группой, которую не замечают на международном уровне".

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Я ожидаю, что привлечение Московского механизма ОБСЕ поможет нам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты. Это первый существующий международный механизм, привлеченный в этом вопросе. Ранее я призывал ОБСЕ, ООН и другие международные организации использовать все инструменты и при необходимости создать новые для решения проблемы украинских гражданских заложников и содействия их освобождению

- резюмировал глава МИД Украины. 

Дополнение

Министр добавил, что продолжит призывать все международные организации, общественные организации и СМИ уделять больше внимания украинским гражданским заложникам, которых удерживает россия.

Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы освободить их всех, и я благодарен нашим партнерам за мощную поддержку в этом вопросе. Каждое российское преступление должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности

- подытожил Кулеба.

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Справочно

"Московский механизм" - процедура, предусмотренная московским документом Конференции по человеческому измерению ОБСЕ, проходившей в 1991 году в Москве.

Механизм, в частности, позволяет группе из десяти и более государств-участников ОБСЕ создать миссию независимых экспертов для изучения особо серьезной угрозы выполнению обязательств в области прав человека в одной из стран-участниц.

В координации с постоянным органом ОБСЕ в человеческом измерении - Бюро по вопросам демократических институтов и прав человека - такая миссия должна установить соответствующие факты, подготовить отчет, а также может предоставить рекомендации относительно возможных решений

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим председателем ОБСЕ Иеном Боргом и его призвал сфокусировать внимание организации на возвращении незаконно депортированных Россией детей.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаПолитика
ОБСЄ залучить "московський механізм" для розслідування випадків затримання росією цивільних українців
OSCE to engage "Moscow mechanism" to investigate cases of detention of civilian Ukrainians by russia
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ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев

В МИД Украины ожидают, что обращение к "московскому механизму" ОБСЕ поможет Украине и другим государствам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты.

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