ОБСЄ залучить "московський механізм" для розслідування випадків затримання росією цивільних українців
Київ • УНН
У МЗС України очікують, що звернення до "московського механізму" ОБСЄ допоможе Україні та іншим державам визначити справжні масштаби цього злочину та встановити факти.
Держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого "Московського механізму" для розслідування затримання росією українців. Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Х, пише УНН.
Деталі
Я вітаю залучення Московського механізму переважною більшістю держав ОБСЄ для розв'язання проблеми свавільного затримання росією українських цивільних осіб
За його словами, у ході цієї війни Росія взяла в заручники тисячі мирних українських громадян на тимчасово окупованих територіях. І ці люди "є найбільш вразливою групою, яку не помічають на міжнародному рівні".
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Я очікую, що залучення Московського механізму ОБСЄ допоможе нам визначити справжні масштаби цього злочину та встановити факти. Це перший існуючий міжнародний механізм, залучений у цьому питанні. Раніше я закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використати всі інструменти та за потреби створити нові для розв'язання проблеми українських цивільних заручників та сприяння їх звільненню
Доповнення
Міністр додав, що продовжить закликати всі міжнародні організації, громадські організації та ЗМІ приділяти більше уваги українським цивільним заручникам, яких утримує росія.
Ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб звільнити їх усіх, і я вдячний нашим партнерам за потужну підтримку в цьому питанні. Кожен російський злочин має бути розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності
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Довідково
"Московський механізм" - процедура, передбачена московським документом Конференції з людського виміру ОБСЄ, що проходила 1991 року в Москві.
Механізм, зокрема, дає змогу групі з десяти і більше держав-учасниць ОБСЄ створити місію незалежних експертів для вивчення особливо серйозної загрози виконанню зобов’язань у сфері прав людини в одній з країн-учасниць.
У координації з постійним органом ОБСЄ у людському вимірі - Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини - така місія має встановити відповідні факти, підготувати звіт, а також може надати рекомендації щодо можливих рішень
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з діючим головою ОБСЄ Ієном Боргом та його закликав сфокусувати увагу організації на поверненні незаконно депортованих росією дітей.