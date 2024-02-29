ОБСЄ залучить "московський механізм" для розслідування випадків затримання росією цивільних українців

Держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого "Московського механізму" для розслідування затримання росією українців. Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Деталі

За його словами, у ході цієї війни Росія взяла в заручники тисячі мирних українських громадян на тимчасово окупованих територіях. І ці люди "є найбільш вразливою групою, яку не помічають на міжнародному рівні".

ОБСЄ має стати майданчиком відповідальності рф, а не діалогу з нею - Кулеба

Я очікую, що залучення Московського механізму ОБСЄ допоможе нам визначити справжні масштаби цього злочину та встановити факти. Це перший існуючий міжнародний механізм, залучений у цьому питанні. Раніше я закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використати всі інструменти та за потреби створити нові для розв'язання проблеми українських цивільних заручників та сприяння їх звільненню