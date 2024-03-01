Звіт ОБСЄ щодо затримання рф українців стане доказовою базою на міжнародному рівні - Лубінець про запуск "московського механізму"

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10199 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72051 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155842 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153349 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126517 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134247 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85990 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93426 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99022 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89782 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6464 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5248 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5498 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

19:11 • 4360 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4598 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153350 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224310 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373665 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309781 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3064 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15069 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31924 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28705 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126518 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Звіт ОБСЄ щодо затримання рф українців стане доказовою базою на міжнародному рівні - Лубінець про запуск "московського механізму"

Київ • УНН

 • 31010 перегляди

ОБСЄ розпочинає розслідування затримання цивільних українців росією за "московським механізмом", доповідь міжнародних експертів має стати доказом військових злочинів росії.

Звіт ОБСЄ щодо затримання рф українців стане доказовою базою на міжнародному рівні - Лубінець про запуск "московського механізму"

Після рішення Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) запустити так званий  "московський механізм" група міжнародних експертів найближчим часом розпочне документувати воєнні злочини рф, які були скоєні проти цивільних українців. Їх звіт стане доказовою базою на міжнародному рівні злочинів рф, заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН

ОБСЄ запустила московський механізм щодо свавільного позбавлення свободи українських цивільних громадян російською федерацією. Цей механізм дозволить розпочати розслідування стосовно цих грубих порушень норм міжнародного гуманітарного права

- написав Лубінець у соцмережах.

За його словами, вже найближчим часом група незалежних міжнародних експертів розпочне розслідування злочинів, які вчиняє росія щодо цивільних українців.

Мандат місії - встановити факти і дослідити супровідні злочини, такі як катування чи нелюдське поводження тощо.

За результатами розслідування буде звіт, який стане доказовою базою на міжнародному рівні злочинів росії

- наголосив Лубінець.

ОБСЄ залучить "московський механізм" для розслідування випадків затримання росією цивільних українців29.02.24, 17:18 • 24601 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46