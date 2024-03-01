Звіт ОБСЄ щодо затримання рф українців стане доказовою базою на міжнародному рівні - Лубінець про запуск "московського механізму"
Київ • УНН
ОБСЄ розпочинає розслідування затримання цивільних українців росією за "московським механізмом", доповідь міжнародних експертів має стати доказом військових злочинів росії.
Після рішення Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) запустити так званий "московський механізм" група міжнародних експертів найближчим часом розпочне документувати воєнні злочини рф, які були скоєні проти цивільних українців. Їх звіт стане доказовою базою на міжнародному рівні злочинів рф, заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
ОБСЄ запустила московський механізм щодо свавільного позбавлення свободи українських цивільних громадян російською федерацією. Цей механізм дозволить розпочати розслідування стосовно цих грубих порушень норм міжнародного гуманітарного права
За його словами, вже найближчим часом група незалежних міжнародних експертів розпочне розслідування злочинів, які вчиняє росія щодо цивільних українців.
Мандат місії - встановити факти і дослідити супровідні злочини, такі як катування чи нелюдське поводження тощо.
За результатами розслідування буде звіт, який стане доказовою базою на міжнародному рівні злочинів росії
ОБСЄ залучить "московський механізм" для розслідування випадків затримання росією цивільних українців29.02.24, 17:18 • 24601 перегляд