Отчет ОБСЕ по задержанию рф украинцев станет доказательной базой на международном уровне - Лубинец о запуске "московского механизма"

После решения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустить так называемый "московский механизм" группа международных экспертов в ближайшее время начнет документировать военные преступления рф, которые были совершены против гражданских украинцев. Их отчет станет доказательной базой на международном уровне преступлений рф, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

ОБСЕ запустила московский механизм по произвольному лишению свободы украинских гражданских лиц российской федерацией. Этот механизм позволит начать расследование в отношении этих грубых нарушений норм международного гуманитарного права - написал Лубинец в соцсетях.

По его словам, уже в ближайшее время группа независимых международных экспертов начнет расследование преступлений, которые совершает россия в отношении гражданских украинцев.

Мандат миссии - установить факты и исследовать сопроводительные преступления, такие как пытки или бесчеловечное обращение и тому подобное.

По результатам расследования будет отчет, который станет доказательной базой на международном уровне преступлений россии - подчеркнул Лубинец.

ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев