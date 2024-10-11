Почти 2000 россиян в течение 22 месяцев въехали в Польшу по безосновательным визам - глава Высшей контрольной службы

Польские аудиторы выявили нарушения и коррупцию в системе выдачи виз в период 2018-2023 годов. Этим воспользовались более 1800 граждан российской федерации, которые в течение 22 месяцев 2021-22 годов «без какого-либо законного основания» получили визы на въезд в страну. В ближайшее будущее граждан рф собираются проверять через польские спецслужбы.

Пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita и Euronews.

Высшее контрольное управление (NIK) отрапортовало о распространенных нарушениях и коррупции в системе выдачи польских виз в 2018-2023 годах. Выявлено 46 нарушений. В то же время председатель Высшей контрольной палаты прокомментировал выводы, отметив:

«Без каких-либо правовых оснований», это был самый простой, самый быстрый и самый дешевый способ въезда на территорию Республики Польша и ЕС, которым воспользовались более 1 800 граждан Российской Федерации в период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.

То есть после начала широкомасштабной агрессии рф в Украине.

С ноября 2022 года по май 2023 года в министерстве иностранных дел действовал непрозрачный и коррумпированный механизм влияния на определенных польских консулов с целью ускорения обработки визовых заявлений. .... Это включает выдачу виз без личной явки заявителя - заявил глава NIK Мариан Банас.

Счетная палата готовит дело в прокуратуру. В расследовании фигурирует заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик, - он ранее был уволен в связи с этим инцидентом.

Премьер-министр Дональд Туск назвал это «крупнейшим скандалом в Польше в 21 веке».

Глава правительства Польши подчеркнул, что «за пять лет правительство PiS выдало россиянам более полумиллиона виз. После нападения на Украину почти 2 000 россиян получили польские визы».

Где были тогда господа Дуда, Качиньский и Моравецкий? спрашивает Туск.

Сейчас Польша объявила об ужесточении визового режима.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский отметил, что граждане России должны подпадать под специальную процедуру проверки со стороны спецслужб, потому что осуществляют диверсии на территории государств ЕС.

Напомним,

Европейские спецслужбы предупреждают о планах россии по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и нападения на объекты инфраструктуры, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения.

СБУ разоблачила пятерых злоумышленников, которые по заказу рф совершали диверсии в Украине