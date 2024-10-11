Майже 2000 росіян протягом 22 місяців в'їхали до Польщі за безпідставними візами - голова Вищої контрольної служби
Київ • УНН
Польські аудитори виявили порушення у видачі віз у 2018-2023 роках. Понад 1800 громадян РФ отримали візи "без законної підстави" після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Польські аудитори виявили порушення і корупцію в системі видачі віз у період 2018-2023 років. Цим скористалися понад 1800 громадян російської федерації, які протягом 22 місяців 2021-22 років "без будь-якої законної підстави" отримали візи на в’їзд в країну. У найближче майбутнє громадян рф збираються перевіряти через польські спецслужби.
Пише УНН із посиланням на Rzeczpospolita та Euronews.
Вище контрольне управління (NIK) відрапортувало про поширені порушення та корупцію в системі видачі польських віз у 2018-2023 роках. Виявлено 46 порушень. Водночас голова Вищої контрольної палати прокоментував висновки, зазначивши:
"Без будь-яких правових підстав", це був найпростіший, найшвидший і найдешевший спосіб в'їзду на територію Республіки Польща та ЄС, яким скористалися понад 1 800 громадян Російської Федерації в період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2023 року.
Тобто після початку широкомасштабної агресії рф в Україні.
З листопада 2022 року по травень 2023 року в міністерстві закордонних справ діяв непрозорий і корумпований механізм впливу на певних польських консулів з метою прискорення обробки візових заяв. ... Це включає видачу віз без особистої явки заявникі
Рахункова палата готує справу в прокуратуру. У розслідуванні фігурує заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик, - він раніше був звільнений у зв'язку з цим інцидентом.
Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав це "найбільшим скандалом у Польщі в 21 столітті".
Глава уряду Польщі наголосив, що "за п'ять років уряд PiS видав росіянам понад півмільйона віз. Після нападу на Україну майже 2 000 росіян отримали польські візи".
Де були тоді панове Дуда, Качинський і Моравецький?
Наразі Польща оголосила про посилення візового режиму.
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський зазначив, що громадяни росії мають підпадати під спеціальну процедуру перевірки з боку спецслужб, бо здійснюють диверсії на території держав ЄС.
Нагадаємо
Європейські спецслужби попереджають про плани росії щодо широкомасштабних диверсій по всьому континенту, включаючи вибухи, підпали і напади на об'єкти інфраструктури, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення.
СБУ викрила п'ятьох зловмисників, які на замовлення рф скоювали диверсії в Україні 10.10.24, 13:15 • 13206 переглядiв