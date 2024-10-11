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Майже 2000 росіян протягом 22 місяців в'їхали до Польщі за безпідставними візами - голова Вищої контрольної служби

Київ • УНН

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Польські аудитори виявили порушення у видачі віз у 2018-2023 роках. Понад 1800 громадян РФ отримали візи "без законної підстави" після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Майже 2000 росіян протягом 22 місяців в'їхали до Польщі за безпідставними візами - голова Вищої контрольної служби

Польські аудитори виявили порушення і корупцію в системі видачі віз у період 2018-2023 років. Цим скористалися понад 1800 громадян російської федерації, які протягом 22 місяців 2021-22 років "без будь-якої законної підстави" отримали візи на в’їзд в країну. У найближче майбутнє громадян рф збираються перевіряти через польські спецслужби.

Пише УНН із посиланням на Rzeczpospolita та Euronews.

Вище контрольне управління (NIK) відрапортувало про поширені порушення та корупцію в системі видачі польських віз у 2018-2023 роках. Виявлено 46 порушень. Водночас голова Вищої контрольної палати прокоментував висновки, зазначивши:

"Без будь-яких правових підстав", це був найпростіший, найшвидший і найдешевший спосіб в'їзду на територію Республіки Польща та ЄС, яким скористалися понад 1 800 громадян Російської Федерації в період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Тобто після початку широкомасштабної агресії рф в Україні.

З листопада 2022 року по травень 2023 року в міністерстві закордонних справ діяв непрозорий і корумпований механізм впливу на певних польських консулів з метою прискорення обробки візових заяв. ... Це включає видачу віз без особистої явки заявникі

- заявив глава NIK Маріан Банас.

Рахункова палата готує справу в прокуратуру. У розслідуванні фігурує заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик, - він раніше був звільнений у зв'язку з цим інцидентом.

Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав це "найбільшим скандалом у Польщі в 21 столітті".

Глава уряду Польщі наголосив, що "за п'ять років уряд PiS видав росіянам понад півмільйона віз. Після нападу на Україну майже 2 000 росіян отримали польські візи".

Де були тоді панове Дуда, Качинський і Моравецький?

 запитує Туск.

Наразі Польща оголосила про посилення візового режиму.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський зазначив, що громадяни росії мають підпадати під спеціальну процедуру перевірки з боку спецслужб, бо здійснюють диверсії на території держав ЄС.

Нагадаємо

Європейські спецслужби попереджають про плани росії щодо широкомасштабних диверсій по всьому континенту, включаючи вибухи, підпали і напади на об'єкти інфраструктури, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення.

СБУ викрила п'ятьох зловмисників, які на замовлення рф скоювали диверсії в Україні 10.10.24, 13:15 • 13206 переглядiв

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