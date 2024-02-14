Почти 20 тысяч молодоженов подали заявления о браке онлайн через сервис портала "Дія"

Почти 20 тысяч пар воспользовались услугой по заключению брака на портале Дія, передает УНН.

Счастливы, что все больше молодоженов тратят время друг на друга, а не на очереди в госучреждениях. Почти год украинцы подают заявление о браке в Дії - выбирают место, дату и формат церемонии. А дальше просто приходят на свадебную церемонию. Почти 20 тыс. пар успешно воспользовались услугой в Дії. - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 53% поданных заявлений инициировали женщины.

Больше всего заявлений о браке подали в Киеве, а также во Львовской и Одесской областях.

Также в Дии напомнили как подать заявление о браке:

авторизуйтесь на портале Дия;

нажмите Услуги → Семья → Заявление о браке;

заполните заявление и выберите детали церемонии;

оплатите административный сбор удобным способом и подпишите электронной подписью;

далее ваша половинка получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать его с КЭП.

Заявление ГРАГС обычно обрабатывает в течение одного рабочего дня. После чего получите результат рассмотрения.

Напомним

В приложении "Дія" в ближайшее время планируют запустить услугу онлайн-браков.