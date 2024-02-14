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Майже 20 тисяч молодят подали заяви про шлюб онлайн через сервіс порталу "Дія"

Майже 20 тисяч молодят подали заяви про шлюб онлайн через сервіс порталу "Дія"

Київ • УНН

 • 28800 перегляди

Понад 20 000 українських пар скористалися послугою реєстрації шлюбу на порталі "Дія" з моменту його запуску, що дозволило їм подати заяву про одруження онлайн та обрати деталі своєї церемонії.

Майже 20 тисяч пар скористалися послугою з укладання шлюбу на порталі Дія, передає УНН.

Щасливі, що дедалі більше молодят витрачають час одне на одного, а не на черги в держустановах. Майже рік українці подають заяву про шлюб у Дії - вибирають місце, дату та формат церемонії. А далі просто приходять на весільну церемонію. Майже 20 тис. пар успішно скористалися послугою в Дії. 

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що 53% поданих заяв ініціювали жінки.

Найбільше заяв про шлюб подали у Києві, а також у Львівській та Одеській областях.

Також в Дії нагадали як подати заяву про шлюб:

  • авторизуйтеся на порталі Дія; 
  • натисніть Послуги → Сім’я → Заява про шлюб; 
  •  заповніть заяву та виберіть деталі церемонії; 
  •  сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом; 
  •  далі ваша половинка отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП.

Заяву ДРАЦС зазвичай опрацьовує протягом одного робочого дня. Після чого отримаєте результат розгляду.

Нагадаємо

У застосунку "Дія" найближчим часом планують запустити послугу онлайн-шлюбів. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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