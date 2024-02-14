Майже 20 тисяч молодят подали заяви про шлюб онлайн через сервіс порталу "Дія"
Київ • УНН
Понад 20 000 українських пар скористалися послугою реєстрації шлюбу на порталі "Дія" з моменту його запуску, що дозволило їм подати заяву про одруження онлайн та обрати деталі своєї церемонії.
Майже 20 тисяч пар скористалися послугою з укладання шлюбу на порталі Дія, передає УНН.
Щасливі, що дедалі більше молодят витрачають час одне на одного, а не на черги в держустановах. Майже рік українці подають заяву про шлюб у Дії - вибирають місце, дату та формат церемонії. А далі просто приходять на весільну церемонію. Майже 20 тис. пар успішно скористалися послугою в Дії.
Деталі
Зазначається, що 53% поданих заяв ініціювали жінки.
Найбільше заяв про шлюб подали у Києві, а також у Львівській та Одеській областях.
Також в Дії нагадали як подати заяву про шлюб:
- авторизуйтеся на порталі Дія;
- натисніть Послуги → Сім’я → Заява про шлюб;
- заповніть заяву та виберіть деталі церемонії;
- сплатіть адміністративний збір зручним способом та підпишіть електронним підписом;
- далі ваша половинка отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП.
Заяву ДРАЦС зазвичай опрацьовує протягом одного робочого дня. Після чого отримаєте результат розгляду.
Нагадаємо
У застосунку "Дія" найближчим часом планують запустити послугу онлайн-шлюбів.