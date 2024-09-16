Почти 1000 участников и рекорд: в Черкассах прошел самый массовый благотворительный забег "RUN 4 VICTORY"

15 сентября 2024 года в Черкассах состоялся масштабный благотворительный забег в рамках Лиги забегов "RUN 4 VICTORY" в поддержку Вооруженных Сил Украины. Событие собрало около 1000 участников, которые приняли участие в различных дистанциях для поддержки 118-й бригады территориальной обороны. Благодаря активностям, регистрационным взносам бегунов и благотворительным донатам удалось собрать значительную сумму, которую удвоила компания МХП. Все собранные средства пойдут на нужды военных, которые защищают Украину на передовой.

Это уже третий забег, который в этом году проводят компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в партнерстве со спортивным сообществом "Характер". Цель этих мероприятий - собрать средства на поддержку украинских защитников и популяризировать здоровый образ жизни. Мероприятие объединило бегунов-любителей и профессионалов со всей Украины, которые соревновались на дистанциях 21, 10, 5 и 2 км. Самые юные участники бежали детские дистанции - 200, 400 и 800 метров.

Впервые на подобном мероприятии в Черкассах была доступна инклюзивная трасса длиной 2 км для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Маршрут был разработан таким образом, чтобы все участники могли бежать вместе, подчеркивая единство и поддержку.

Особым событием забега стало установление рекорда Украины. Пожарный-спасатель из Полтавы Андрей Гречаный пробежал полумарафон в полном пожарном снаряжении, весом более 20 кг. Забег он посвятил коллеге из Днепропетровской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Нечипоренко, который умер 22 июня из-за тяжелых ранений. Это достижение было зафиксировано в Книге рекордов Украины в номинации "Наибольший вес снаряжения пожарного-спасателя, преодолевшего дистанцию полумарафона (21,1 км)".

Александр Воскобойник, руководитель Центрального Хаба МХП, поблагодарил всех, кто присоединился к событию: "В наших забегах нет проигравших, все - победители! Все - единый организм, который поддерживает и придает силы защитникам бороться! Это возможность одержать победу над собой и продемонстрировать мощь и характер украинцев!".

Забег также привлек большое количество ветеранов. Один из них, Алексей Демкив, пробежал 10 км, несмотря на контузии, которые получил во время боевых действий. Другой участник, Сергей Прядка, который потерял ногу на фронте, принял участие в забеге на протезе, мотивируя других своей несокрушимостью.

В конце спортивного мероприятия все участники имели возможность принять участие в благотворительной лотерее, где разыгрывались электроскутер, детские и взрослые велосипеды, подарочные сертификаты и другие призы.

RUN 4 VICTORY уже прошел в Тернополе и Виннице, и следующие этапы запланированы в Ладыжине (6 октября) и Киеве (27 октября).