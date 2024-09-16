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Майже 1000 учасників та рекорд: у Черкасах пройшов наймасовіший благодійний забіг "RUN 4 VICTORY"

Київ • УНН

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У Черкасах відбувся наймасштабніший благодійний забіг "RUN 4 VICTORY" на підтримку ЗСУ, який зібрав близько 1000 учасників. Встановлено рекорд України: пожежник пробіг напівмарафон у повному спорядженні.

15 вересня 2024 року у Черкасах відбувся наймасштабніший благодійний забіг у рамках Ліги забігів "RUN 4 VICTORY" на підтримку Збройних Сил України. Подія зібрала близько 1000 учасників, які взяли участь у різних дистанціях для підтримки 118-ї бригади територіальної оборони. Завдяки активностям, реєстраційним внескам бігунів та благодійним донатам вдалося зібрати значну суму, яку подвоїла компанія МХП. Усі зібрані кошти підуть на потреби військових, які захищають Україну на передовій.

Це вже третій забіг, який цього року проводять компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" у партнерстві зі спортивною спільнотою "Характер". Мета цих заходів – зібрати кошти на підтримку українських захисників та популяризувати здоровий спосіб життя. Захід об'єднав бігунів-аматорів і професіоналів з усієї України, які змагалися на дистанціях 21, 10, 5 і 2 км. Наймолодші учасники бігли дитячі дистанції – 200, 400 та 800 метрів.

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Вперше на подібному заході в Черкасах була доступна інклюзивна траса довжиною 2 км для учасників з порушеннями опорно-рухового апарату. Маршрут був розроблений таким чином, щоб усі учасники могли бігти разом, підкреслюючи єдність і підтримку.

Особливою подією забігу стало встановлення рекорду України. Пожежник-рятувальник з Полтави Андрій Гречаний пробіг напівмарафон у повному пожежному спорядженні, вагою понад 20 кг. Забіг він присвятив колезі з Дніпропетровської Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколі Нечипоренку, який помер 22 червня через важкі поранення. Це досягнення було зафіксоване в Книзі рекордів України у номінації "Найбільша вага спорядження пожежного-рятувальника, який подолав дистанцію напівмарафону (21,1 км)".

Олександр Воскобойнік, керівник Центрального Хабу МХП, подякував усім, хто долучився до події: "В наших забігах немає переможених, усі – переможці! Усі – єдиний організм, що підтримує та надає сили захисникам боротися! Це можливість зробити перемогу над собою і продемонструвати міць та характер українців!".

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Забіг також залучив велику кількість ветеранів. Один із них, Олексій Демків, пробіг 10 км, незважаючи на контузії, які отримав під час бойових дій. Інший учасник, Сергій Прядка, який втратив ногу на фронті, взяв участь у забігу на протезі, мотивуючи інших своєю незламністю.

Наприкінці спортивного заходу всі учасники мали змогу взяти участь у благодійній лотереї, де розігрувалися електроскутер, дитячі та дорослі велосипеди, подарункові сертифікати та інші призи.

RUN 4 VICTORY уже пройшов у Тернополі та Вінниці, і наступні етапи заплановані в Ладижині (6 жовтня) та Києві (27 жовтня).

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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