Почти 100 военнослужащих воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования - Минздрав

Зубопротезирование оказалось ключевой потребностью среди военнослужащих и ветеранов, с 49% респондентов, которые определили это как приоритет. За месяц с момента запуска проекта бесплатного зубопротезирования, почти 100 военных уже воспользовались этой услугой.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров в эфире телемарафона, передает УНН.

Потребность в зубопротезировании является одной из топовых проблем среди военнослужащих и ветеранов. Согласно результатам опроса, 49% военнослужащих среди основных приоритетов указывают на необходимость зубопротезирования Этот проект уже работает, запустили мы его меньше месяца назад. По информации на прошлой неделе, услугой по зубопротезированию воспользовалось почти 100 военнослужащих - отметил Дубов.

Напомним,

Кабинет Министров одобрил использование государственных средств на бесплатное зубопротезирование ветеранов и участников боевых действий через медицинские учреждения, которые являются партнерами Службы здравоохранения Украины.