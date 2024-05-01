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Майже 100 військовослужбовців скористались можливістю безоплатного зубопротезування – МОЗ

Майже 100 військовослужбовців скористались можливістю безоплатного зубопротезування – МОЗ

Київ • УНН

 • 17741 перегляди

Майже 100 військовослужбовців вже скористалися послугою безкоштовного протезування зубів, яку Міністерство охорони здоров'я запровадило менше місяця тому.

Зубопротезування виявилося ключовою потребою серед військовослужбовців та ветеранів, з 49% респондентів, які визначили це як пріоритет. За місяць з моменту запуску проекту безкоштовного зубопротезування, майже 100 військових вже скористалися цією послугою.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Потреба в зубопротезуванні є однією із топових проблем серед військовослужбовців та ветеранів. Відповідно до результатів опитування, 49% військовослужбовців серед основних пріоритетів вказують на необхідність зубопротезування.Цей проект уже працює, запустиои ми його менше місяця тому. За інформацією минулого тижня, послугою із зубопротезування скористалось майже 100 військовослужбовців

- зазначив Дубов.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів схвалив використання державних коштів на безкоштовне зубопротезування ветеранів та учасників бойових дій через медичні заклади, які є партнерами Служби охорони здоров'я України. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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