Майже 100 військовослужбовців скористались можливістю безоплатного зубопротезування – МОЗ

Зубопротезування виявилося ключовою потребою серед військовослужбовців та ветеранів, з 49% респондентів, які визначили це як пріоритет. За місяць з моменту запуску проекту безкоштовного зубопротезування, майже 100 військових вже скористалися цією послугою.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Потреба в зубопротезуванні є однією із топових проблем серед військовослужбовців та ветеранів. Відповідно до результатів опитування, 49% військовослужбовців серед основних пріоритетів вказують на необхідність зубопротезування.Цей проект уже працює, запустиои ми його менше місяця тому. За інформацією минулого тижня, послугою із зубопротезування скористалось майже 100 військовослужбовців