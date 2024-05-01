Майже 100 військовослужбовців скористались можливістю безоплатного зубопротезування – МОЗ
Київ • УНН
Майже 100 військовослужбовців вже скористалися послугою безкоштовного протезування зубів, яку Міністерство охорони здоров'я запровадило менше місяця тому.
Зубопротезування виявилося ключовою потребою серед військовослужбовців та ветеранів, з 49% респондентів, які визначили це як пріоритет. За місяць з моменту запуску проекту безкоштовного зубопротезування, майже 100 військових вже скористалися цією послугою.
Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров в ефірі телемарафону, передає УНН.
Потреба в зубопротезуванні є однією із топових проблем серед військовослужбовців та ветеранів. Відповідно до результатів опитування, 49% військовослужбовців серед основних пріоритетів вказують на необхідність зубопротезування.Цей проект уже працює, запустиои ми його менше місяця тому. За інформацією минулого тижня, послугою із зубопротезування скористалось майже 100 військовослужбовців
Нагадаємо
Кабінет Міністрів схвалив використання державних коштів на безкоштовне зубопротезування ветеранів та учасників бойових дій через медичні заклади, які є партнерами Служби охорони здоров'я України.