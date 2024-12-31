Почти 1 700 сирийцев ежедневно возвращаются на родину - МВД
Киев • УНН
За 21 день более 35 тысяч сирийцев добровольно вернулись из Турции на родину. Большинство направляется в Алеппо, при этом 805 тысяч детей-беженцев родились уже в Турции.
Турции Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что 35 114 сирийцев добровольно вернулись на родину за 21 день, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
35 114 сирийцев вернулись на родину за 21 день. Ежедневно возвращается почти 1 700 человек. В период с 9 декабря по 29 декабря средний показатель ежедневного возвращения составлял 1 672 человека. В общем, 775 117 сирийцев вернулись добровольно
Сейчас люди возвращаются преимущественно в Алеппо. 30 % из 2 000 905 сирийцев, 805 000 из них - это дети, которые родились в Турции. Те, кто родился в Турции, не имеют турецкого гражданства, однако они имеют статус временной защиты. Как только они пересекают границу, их временная защита заканчивается.
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