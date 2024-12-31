Майже 1 700 сирійців щодня повертаються на батьківщину — МВС

Туреччини Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що 35 114 сирійців добровільно повернулися на батьківщину за 21 день, пише УНН з посиланням на CNN.

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35 114 сирійців повернулися на батьківщину за 21 день. Щодня повертається майже 1 700 осіб. У період з 9 грудня по 29 грудня середній показник щоденного повернення становив 1 672 особи. Загалом, 775 117 сирійців повернулися добровільно - заявив Алі Єрлікая.

Наразі люди повертаються переважно до Алеппо. 30 % з 2 000 905 сирійців, 805 000 з них - це діти, які народилися в Туреччині. Ті, хто народився в Туреччині, не мають турецького громадянства, проте вони мають статус тимчасового захисту. Як тільки вони перетинають кордон, їхній тимчасовий захист закінчується.

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