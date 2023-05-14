Начнем, как только будем иметь минимум необходимого: Зеленский о контрнаступлении

На утверждение, что похоже, что до контрнаступления осталось много месяцев, Зеленский сказал: «Нет».

Президент сообщил, что Украина работает не только с США по вооружению.

«Бесспорно, США являются лидером в оказании помощи. Мы очень благодарны за это. Но мы не можем полагаться только на США и не можем полагаться на месяцы, о которых вы упомянули. Потому что, защищая ту или иную территорию, ваши ресурсы уменьшаются. Как человеческие ресурсы, так и боеприпасы. Поэтому долго ждать никто не будет. Мы начнем контрнаступление, как только будем иметь минимум, с которым сможем вырваться вперед», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что Украина работает с партнерами — с Британией, Францией, Германией, Италией.

«Мы работаем со словацкими партнерами, с Польшей. Мы работаем с разными странами. Мы работаем с Канадой. Мы начали работать с другими континентами. И здесь я бы не хотел говорить, с какими еще правительствами за пределами европейского континента, потому что не все они будут рады, если эта информация будет обнародована. Мы работаем. Мы делаем все возможное, чтобы усилить нашу армию», — рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что для получения необходимого количества оружия для продвижения украинских военных нужно совершить еще несколько визитов.