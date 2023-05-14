Почнемо, як тільки матимемо мінімум необхідного: Зеленський про контрнаступ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Україна розпочне контрнаступ, як тільки матиме мінімум, з яким зможемо вирватися вперед. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, додавши, що довго чекати ніхто не буде, передає УНН.
На ствердження, що схоже, що до контрнаступу залишилося багато місяців, Зеленський сказав: «Ні».
Президент повідомив, що Україна працює не тільки з США щодо озброєння.
«Безперечно, США є лідером у наданні допомоги. Ми дуже вдячні за це. Але ми не можемо покладатися тільки на США і не можемо покладатися на місяці, про які ви згадали. Тому що, захищаючи ту чи іншу територію, ваші ресурси зменшуються. Як людські ресурси, так і боєприпаси. Тому довго чекати ніхто не буде. Ми почнемо контрнаступ, як тільки матимемо мінімум, з яким зможемо вирватися вперед», - сказав Зеленський.
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Він зазначив, що Україна працює з партнерами — з Британією, Францією, Німеччиною, Італією.
«Ми працюємо зі словацькими партнерами, з Польщею. Ми працюємо з різними країнами. Ми працюємо з Канадою. Ми почали працювати з іншими континентами. І тут я б не хотів говорити, з якими ще урядами за межами європейського континенту, тому що не всі вони будуть раді, якщо ця інформація буде оприлюднена. Ми працюємо. Ми робимо все можливе, щоб посилити нашу армію», - розповів Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявляв, що для отримання необхідної кількості зброї для просування українських військових потрібно зробити ще кілька візитів.