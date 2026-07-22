Почему телефон перегревается и как его от этого защитить - советы
Киев • УНН
Перегрев смартфона возникает из-за перегрузки процессора, фоновых процессов, зарядки или жары. Для охлаждения нужно снять чехол, убрать нагрузку и перенести устройство в тень.
В жару смартфоны перегреваются значительно быстрее, однако высокая температура воздуха - не единственная причина этой проблемы. Чрезмерная нагрузка на процессор, работа приложений в фоновом режиме, зарядка и даже неудачный чехол могут привести к перегреву устройства. УНН собрал основные причины перегрева смартфонов и советы, как защитить гаджет от этого.
Почему происходит перегрев телефона
Перегрев смартфона - прямой индикатор того, что внутри нарушился баланс нагрузки и отвода тепла. В норме корпус может быть теплым, потому что процессор и аккумулятор неизбежно выделяют тепло во время работы, особенно под нагрузкой. Но если телефон заметно греется, что может даже приносить дискомфорт в руке, с падением производительности или быстрой разрядкой, - это уже техническая проблема.
Основными причинами перегрева смартфона выделяют: перегрузку процессора, ошибки системы, фоновые процессы или внешние условия, вроде жары и плохого охлаждения.
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Перегрев телефона на солнце - почему это опасно
Самый очевидный фактор перегрева смартфона - температура окружающей среды. В жару корпус просто не может достаточно быстро охлаждаться. Если устройство лежит на солнце или в автомобиле, перегрев возникает почти мгновенно. Чехлы также влияют на теплоотвод. Плотные силиконовые или кожаные аксессуары удерживают тепло внутри, из-за чего корпус нагревается быстрее и остывает дольше.
Если устройство стало слишком горячим, следует немедленно прекратить его использование, убрать с солнца и перенести в более прохладное помещение.
Для безопасного охлаждения достаточно положить смартфон в тень или в хорошо проветриваемое место. Можно использовать вентилятор, а в автомобиле – направить на устройство поток холодного воздуха от кондиционера. После того как корпус остынет, телефоном можно пользоваться снова.
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Что делать при перегреве телефона
При перегреве важно не пытаться просто снизить температуру, а разобраться, что именно в этот момент вызывает чрезмерную нагрузку устройства. Почти всегда есть конкретный источник - зарядка, активные приложения, работа системы в фоне или внешние условия. Только после этого имеет смысл предпринимать действия, иначе эффект будет временным, и проблема быстро повторится.
Что важно сделать, чтобы охладить телефон:
- убрать нагрузку полностью - не запускать видео, игры, навигацию;
- проверить кабель и адаптер - некачественные аксессуары дают нестабильный ток и вызывают перегрев;
- снять чехол, чтобы улучшить теплоотвод;
- положить устройство на твердую поверхность, не на ткань.
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Защита от перегрева телефона
Для того, чтобы защитить телефон от перегрева, выполните несколько простых действий:
- избегайте прямых источников тепла - не оставляйте устройства под солнцем или вблизи источников тепла;
- регулярно очищайте кеш и вентиляционные отверстия;
- корректируйте настройки телефона, в частности яркость экрана. Также стоит периодически отключать передачу данных, если вы ими в данный момент не пользуетесь (GPS, Bluetooth, Wi-Fi, мобильный интернет);
- закрывайте программы, которыми не пользуетесь, чтобы они не "съедали" процессор;
- выбирайте соответствующие аксессуары - выбирайте чехлы, обеспечивающие лучшее рассеивание тепла;
- избегайте чрезмерной нагрузки на смартфон.