Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция
Киев • УНН
Разница между операционными системами iOS и Android заключается не только в интерфейсе, но и в структуре данных. Поэтому прямое копирование файлов с одного устройства на другое может не сработать. Однако существуют несколько эффективных способов решить эту задачу.
Мобильные пользователи хранят на мобильном устройстве контакты, фото, видео, документы, аудиофайлы, однако при обновлении смартфона возникает вопрос, как быстро, удобно и безопасно перенести свои данные на другой смартфон, ведь не хочется расставаться с материалами при переходе на новую модель. УНН рассказывает способы, как перенести данные с iPhone на Android.
Способы переноса данных с iPhone на Android
Разница между операционными системами iOS и Android заключается не только в интерфейсе, но и в структуре данных. Поэтому прямое копирование файлов с одного устройства на другое может не сработать. Однако существуют несколько эффективных способов решить эту задачу.
Основным методом для переноса данных с iPhone на Android является использование облачного хранилища Google. Это самый быстрый и простой способ, который позволит с комфортом перенести фото, видео, контакты, события календаря, чаты в мессенджерах.
Прежде всего подключите iPhone и Android-смартфон к Wi-Fi сети. Убедитесь, что у вас есть учетная запись Google.
Установите на телефоны приложение Google Диск (Google Drive). На Android приложение может быть установлено уже по умолчанию, а на iOS придется выполнить ручную установку. Для этого перейдите в App Store и скачайте оттуда Google Drive.
Перед началом процедуры обязательно создайте резервную копию iPhone и перенесите ее в безопасное место, например, на компьютер. В таком случае лучше использовать ПК и программу iTunes. Если не хотите использовать компьютер, подойдет резервное копирование через iCloud.
Установите на iPhone специальное приложение от Google под названием "Switch To Android". Это позволит быстро и эффективно перенести все важные данные на ваш новый телефон Android.
Оптимизируйте качество фото и видео в настройках резервного копирования Google. Этот шаг нельзя пропускать, если вы хотите перенести свои изображения и фото в исходном высоком качестве. Для этого зайдите на Google Диск в пункт "Резервное копирование", а затем выберите раздел с фото и видео. В строке выбора качества укажите "Высокое" или "Исходное". В случае, если нужно сэкономить место, приложение предлагает слегка сжать фото, а разрешение видео уменьшить до Full HD.
Позаботьтесь о резервной копии мессенджеров. Например, переписку, чаты и фото/видео из WhatsApp тоже сохраните на Google Диск.
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Как перенести контакты
Для этой несложной процедуры можно использовать облачные сервисы или специальные программы. В первом и втором случае понадобится доступ в интернет.
Облачный сервис как раз и служит для того, чтобы синхронизировать данные на смартфоне, ПК, планшете. Эти же возможности и нужно использовать, чтобы перенести контакты с iPhone на Android. Существует 2 вариации данного способа: с помощью ПК или без него. В обоих случаях необходимо провести миниподготовку:
- открыть настройки телефона от Apple;
- выбрать пункт iCloud;
- переместить вправо ползунок рядом с "Контакты".
С помощью ПК:
- На компьютере зайти в браузер и найти в поисковике iCloud;
- перейти туда и войти в сервис, используя логин и пароль от Apple ID;
- откроется несколько пиктограмм, нужно кликнуть на "Контакты";
- дождаться, пока загрузятся все номера;
- тапнуть 1 раз по любому контакту и выделить все.
Пользователю остается лишь кликнуть на изображение шестеренки, затем на "Экспорт vCard". Сервис начнет выгрузку номеров на ПК. Для того, чтобы перекинуть контакты с ПК на смартфон с системой Android, необходимо подключить его с помощью кабеля к компьютеру и перекинуть файл в память телефона.
Перенести контакты с iPhone на Android можно и вручную, если нет желания тратить время на установку сторонних программ или подключение компьютера.
Необходимо открыть телефонную книгу на iPhone и отметить контакт для передачи. Внизу страницы нужно выбрать опцию "Share Contact" и указать способ передачи, например, через электронную почту или SMS-сообщение. Теперь можно взять второй телефон и получить отправленную информацию.
Такой вариант подходит для передачи одного или нескольких контактов. При переносе полной телефонной книги этот способ нельзя назвать рациональным — долго и слишком проблематично.
Кроме того, перенести контакты можно и с помощью SIM-карты. Однако официальная аппаратная платформа iOS не поддерживает физическое перемещение контактов на SIM-карту. Поэтому потребуется установка программы SIManager. Чтобы утилита могла работать, необходимо предварительно разблокировать операцию Jailbreak. Выбранные контакты следует переместить на SIM-карту. После чего симку необходимо установить в смартфон, работающий на базе ОС Android — задача выполнена, можно пользоваться обновленной телефонной книгой.
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Перенос данных из мессенджеров
За создание резервной копии, восстановление чатов и трансфер WhatsApp, Viber и других мессенджеров отвечает меню WhatsApp Transfer.
Для начала программа определит подключенный смартфон и синхронизируется с ним. Сразу после этого MobileTrans предложит выбрать мессенджеры, которые вы хотите восстановить, перенести на другое устройство или выполнить резервную копию.
Подключаем еще один телефон и нажимаем на кнопку "Start". Телефоны на Android должны быть переведены в режим USB-отладки – для этого программа предоставляет удобные пошаговые инструкции для широкого перечня моделей.
Ваш iPhone должен быть указан слева, а ваш новый телефон – тот, на который вы пересылаете сообщения – справа. Если это не так, нажмите кнопку "Flip", чтобы переставить их местами.
Программа выведет предупреждение о том, что процесс необратим: то есть история чатов мессенджеров в телефоне, куда передаются данные, заменится новыми данными. Когда процесс завершится, нажмите OK, чтобы продолжить. После завершения передачи данных вы увидите, что история ваших чатов была успешно перенесена вместе с вложенными файлами.
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