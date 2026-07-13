Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция

Мобильные пользователи хранят на мобильном устройстве контакты, фото, видео, документы, аудиофайлы, однако при обновлении смартфона возникает вопрос, как быстро, удобно и безопасно перенести свои данные на другой смартфон, ведь не хочется расставаться с материалами при переходе на новую модель. УНН рассказывает способы, как перенести данные с iPhone на Android.

Способы переноса данных с iPhone на Android

Разница между операционными системами iOS и Android заключается не только в интерфейсе, но и в структуре данных. Поэтому прямое копирование файлов с одного устройства на другое может не сработать. Однако существуют несколько эффективных способов решить эту задачу.

Основным методом для переноса данных с iPhone на Android является использование облачного хранилища Google. Это самый быстрый и простой способ, который позволит с комфортом перенести фото, видео, контакты, события календаря, чаты в мессенджерах.

Прежде всего подключите iPhone и Android-смартфон к Wi-Fi сети. Убедитесь, что у вас есть учетная запись Google.

Установите на телефоны приложение Google Диск (Google Drive). На Android приложение может быть установлено уже по умолчанию, а на iOS придется выполнить ручную установку. Для этого перейдите в App Store и скачайте оттуда Google Drive.

Перед началом процедуры обязательно создайте резервную копию iPhone и перенесите ее в безопасное место, например, на компьютер. В таком случае лучше использовать ПК и программу iTunes. Если не хотите использовать компьютер, подойдет резервное копирование через iCloud.

Установите на iPhone специальное приложение от Google под названием "Switch To Android". Это позволит быстро и эффективно перенести все важные данные на ваш новый телефон Android.

Оптимизируйте качество фото и видео в настройках резервного копирования Google. Этот шаг нельзя пропускать, если вы хотите перенести свои изображения и фото в исходном высоком качестве. Для этого зайдите на Google Диск в пункт "Резервное копирование", а затем выберите раздел с фото и видео. В строке выбора качества укажите "Высокое" или "Исходное". В случае, если нужно сэкономить место, приложение предлагает слегка сжать фото, а разрешение видео уменьшить до Full HD.

Позаботьтесь о резервной копии мессенджеров. Например, переписку, чаты и фото/видео из WhatsApp тоже сохраните на Google Диск.

Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция

Как перенести контакты

Для этой несложной процедуры можно использовать облачные сервисы или специальные программы. В первом и втором случае понадобится доступ в интернет.

Облачный сервис как раз и служит для того, чтобы синхронизировать данные на смартфоне, ПК, планшете. Эти же возможности и нужно использовать, чтобы перенести контакты с iPhone на Android. Существует 2 вариации данного способа: с помощью ПК или без него. В обоих случаях необходимо провести миниподготовку:

открыть настройки телефона от Apple;

выбрать пункт iCloud;

переместить вправо ползунок рядом с "Контакты".

С помощью ПК:

На компьютере зайти в браузер и найти в поисковике iCloud;

перейти туда и войти в сервис, используя логин и пароль от Apple ID;

откроется несколько пиктограмм, нужно кликнуть на "Контакты";

дождаться, пока загрузятся все номера;

тапнуть 1 раз по любому контакту и выделить все.

Пользователю остается лишь кликнуть на изображение шестеренки, затем на "Экспорт vCard". Сервис начнет выгрузку номеров на ПК. Для того, чтобы перекинуть контакты с ПК на смартфон с системой Android, необходимо подключить его с помощью кабеля к компьютеру и перекинуть файл в память телефона.

Перенести контакты с iPhone на Android можно и вручную, если нет желания тратить время на установку сторонних программ или подключение компьютера.

Необходимо открыть телефонную книгу на iPhone и отметить контакт для передачи. Внизу страницы нужно выбрать опцию "Share Contact" и указать способ передачи, например, через электронную почту или SMS-сообщение. Теперь можно взять второй телефон и получить отправленную информацию.

Такой вариант подходит для передачи одного или нескольких контактов. При переносе полной телефонной книги этот способ нельзя назвать рациональным — долго и слишком проблематично.

Кроме того, перенести контакты можно и с помощью SIM-карты. Однако официальная аппаратная платформа iOS не поддерживает физическое перемещение контактов на SIM-карту. Поэтому потребуется установка программы SIManager. Чтобы утилита могла работать, необходимо предварительно разблокировать операцию Jailbreak. Выбранные контакты следует переместить на SIM-карту. После чего симку необходимо установить в смартфон, работающий на базе ОС Android — задача выполнена, можно пользоваться обновленной телефонной книгой.

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Перенос данных из мессенджеров

За создание резервной копии, восстановление чатов и трансфер WhatsApp, Viber и других мессенджеров отвечает меню WhatsApp Transfer.

Для начала программа определит подключенный смартфон и синхронизируется с ним. Сразу после этого MobileTrans предложит выбрать мессенджеры, которые вы хотите восстановить, перенести на другое устройство или выполнить резервную копию.

Подключаем еще один телефон и нажимаем на кнопку "Start". Телефоны на Android должны быть переведены в режим USB-отладки – для этого программа предоставляет удобные пошаговые инструкции для широкого перечня моделей.

Ваш iPhone должен быть указан слева, а ваш новый телефон – тот, на который вы пересылаете сообщения – справа. Если это не так, нажмите кнопку "Flip", чтобы переставить их местами.

Программа выведет предупреждение о том, что процесс необратим: то есть история чатов мессенджеров в телефоне, куда передаются данные, заменится новыми данными. Когда процесс завершится, нажмите OK, чтобы продолжить. После завершения передачи данных вы увидите, что история ваших чатов была успешно перенесена вместе с вложенными файлами.

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