Российские оккупанты на фронте молятся на украинском языке перед дронами, только чтобы попасть в плен. Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.

По его словам, оккупанты не имеют выбора, кроме плена.

Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин

"Различные подразделения представлены на территории Украины. И они попадают в плен конечно же и немало есть видео, все это видели и знают, что они даже поднимают перед нашими дронами табличку и читают украинскую молитву ради того только, чтобы попасть в плен. Потому что у них обратного пути нет. Если они вернутся, их или убьют, или снова отправят на штурм очередных украинских посадок", - отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Силы обороны также и штурмуют позиции противника, и отбивают его оборонительные рубежи и огневые точки - Волошин