Киев • УНН
Российские оккупанты на фронте молятся на украинском языке перед беспилотниками, чтобы их захватили в плен, поскольку пути назад у них нет, и им грозит смерть или отправка на штурм украинских позиций, если они вернутся.
Российские оккупанты на фронте молятся на украинском языке перед дронами, только чтобы попасть в плен. Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.
По его словам, оккупанты не имеют выбора, кроме плена.
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"Различные подразделения представлены на территории Украины. И они попадают в плен конечно же и немало есть видео, все это видели и знают, что они даже поднимают перед нашими дронами табличку и читают украинскую молитву ради того только, чтобы попасть в плен. Потому что у них обратного пути нет. Если они вернутся, их или убьют, или снова отправят на штурм очередных украинских посадок", - отметил спикер ОСУВ "Хортица".
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