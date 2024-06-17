Силы обороны также и штурмуют позиции противника, и отбивают его оборонительные рубежи и огневые точки - Волошин

На фронте не только враг проводит штурмовые действия. Силы обороны Украины также и штурмуют позиции противника, и отражают его оборонительные рубежи и огневые точки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.

Детали

Не только враг пытается штурмовать. Силы обороны также и штурмуют позиции противника, и отбивают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия и занимаем их огневые позиции и выбиваем с рубежей. Поэтому тактическая ситуация достаточно динамичная. Она постоянно меняется - сказал Волошин.

Волошин не прокомментировал ситуацию относительно успехов Сил обороны в Серебрянском лесу, отметив, что в целях безопасности во время проведения операции пока что эта информация требует дальнейшей тишины.

В общем, позже будет подробно озвучена эта информация", - добавил спикер. Также он отметил, что ВСУ проводят на определенных участках фронта успешные действия и врагу приходится обороняться, а также то, что военные пока не испытывают снарядного голода. "Все познается в сравнении. На фоне использования врагом большого количества боеприпасов, они нас превосходили раньше количественно, конечно наши ВСУ превосходят качественно, мы тратим с умом каждый снаряд в цель - отметил Волошин.

Напомним,

На передовой ВСУ отбросили врага в Серебрянском лесничестве. Оккупантам не дали закрепиться возле Новоселовки Первой. Однако вражеские сижи продвинулись в Красногоровке.