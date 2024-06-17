Силы обороны также и штурмуют позиции противника, и отбивают его оборонительные рубежи и огневые точки - Волошин
Киев • УНН
В условиях динамической тактической обстановки на фронте украинские силы обороны штурмуют позиции противника, отражают его оборонительные рубежи и огневые точки, проводят контратакующие действия, занимают огневые позиции противника.
На фронте не только враг проводит штурмовые действия. Силы обороны Украины также и штурмуют позиции противника, и отражают его оборонительные рубежи и огневые точки.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.
Детали
Не только враг пытается штурмовать. Силы обороны также и штурмуют позиции противника, и отбивают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия и занимаем их огневые позиции и выбиваем с рубежей. Поэтому тактическая ситуация достаточно динамичная. Она постоянно меняется
Волошин не прокомментировал ситуацию относительно успехов Сил обороны в Серебрянском лесу, отметив, что в целях безопасности во время проведения операции пока что эта информация требует дальнейшей тишины.
В общем, позже будет подробно озвучена эта информация", - добавил спикер. Также он отметил, что ВСУ проводят на определенных участках фронта успешные действия и врагу приходится обороняться, а также то, что военные пока не испытывают снарядного голода. "Все познается в сравнении. На фоне использования врагом большого количества боеприпасов, они нас превосходили раньше количественно, конечно наши ВСУ превосходят качественно, мы тратим с умом каждый снаряд в цель
Напомним,
На передовой ВСУ отбросили врага в Серебрянском лесничестве. Оккупантам не дали закрепиться возле Новоселовки Первой. Однако вражеские сижи продвинулись в Красногоровке.