Сили оборони також і штурмують позиції противника, і відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки - Волошин
Київ • УНН
В умовах динамічної тактичної обстановки на фронті українські сили оборони штурмують позиції противника, відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки, проводять контратакувальні дії, займають вогневі позиції противника.
На фронті не лише ворог проводить штурмові дії. Сили оборони України також і штурмують позиції противника, і відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає УНН.
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Не лише ворог намагається штурмувати. Сили оборони також і штурмують позиції противника, і відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії і займаємо їх вогневі позиції та вибиваємо з рубежів. Тому тактична ситуація досить динамічна. Вона постійно змінюється
Волошин не прокоментував ситуацію щодо успіхів Сил оборони в Серебрянському лісі, зазначивши, що в цілях безпеки під час проведення операції поки що ця інформація потребує подальшої тиші.
Загалом, пізніше буде детально озвучена ця інформація", - додав речник. Також він зазначив, що ЗСУ проводять на певних ділянках фронту успішні дії і ворогу доводиться оборонятися, а також те, що військові наразі не відчувають снарядного голоду. "Все пізнається в порівнянні. На тлі використання ворогом великої кількості боєприпасів, вони нас переважали раніше кількісно, звісно наші ЗСУ переважають якісно, ми витрачаємо з розумом кожен снаряд у ціль
Нагадаємо
На передовій ЗСУ відкинули ворога в Серебрянському лісництві. Окупантам не дали закріпитися біля Новоселівки Першої. Проте ворожі сижі просунулися у Красногорівці.