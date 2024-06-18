Чому окупанти моляться українською мовою перед дронами? Речник ОСУВ "Хортиця" розповів
Київ • УНН
Російські окупанти на фронті моляться українською мовою перед безпілотниками, щоб їх захопили в полон, оскільки шляху назад у них немає, і їм загрожує смерть або відправка на штурм українських позицій, якщо вони повернуться.
Російські окупанти на фронті моляться українською мовою перед дронами, лише щоб потрапити у полон. Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає УНН.
За його словами, окупанти не мають вибору, крім полону.
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"Різні підрозділи представлені на території України. І вони попадають в полон звісно ж і чимало є відео, всі це бачили і знають, що вони навіть піднімають перед нашими дронами табличку і читають українську молитву заради того тільки, щоб попасти в полон. Тому що в них зворотного шляху немає. Якщо вони повернуться, їх або вб'ють, або знову відправлять на штурм чергових українських посадок", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".
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