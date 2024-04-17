Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения
Киев • УНН
Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся за рубежом, должны обновить свои военно-учетные данные в консульствах в течение 60 дней, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом и не тратили время на оформление повесток в Украине.
Обновление военно-учетных данных мужчинами за рубежом необходимо для того, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом и не тратили время на оформление повесток в Украине. Об этом в эфире Радио Свобода заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает УНН.
Обновление персональных данных для получения консульских услуг - это лишь средство, для того, чтобы мы понимали, кто из граждан Украины, которые являются военнообязанными, находятся или постоянно проживают за рубежом. Для того, чтобы мы не составляли, ТЦК не составляли им повестки, не тратили на это время и ресурсы
Детали
По его словам, после того, как мужчины обновят свои военно-учетные данные в консульствах, повестки им присылаться не будут.
"Мы не имеем механизма вручения повестки за рубежом, потому что это вручают представители ТЦК СП, а за рубежом их юрисдикция не распространяется", - рассказал народный депутат.
Вениславский добавил, что также нет процедуры возвращения мужчин в Украину.
"Никаких негативных последствий для граждан Украины, которые хотят обновить свои данные, документы, паспорта, или получить консульские услуги, точно не будет. Надо объяснить, что получение военно-учетного документа никоим образом не означает, что эти граждане завтра или послезавтра будут мобилизованы, потому что механизма, который бы заставил граждан Украины вернуться, если они этого не хотят, если они легально пересекли государственную границу и если в отношении них нет уголовных производств в Украине, в принципе, достаточно сложно", - говорит Вениславский.
Напомним
Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Это решение поддержали 283 народных депутата - преимущественно из правящей партии "Слуга народа" и союзных ей фракций и групп. Из окончательного варианта документа исчезло положение об условиях демобилизации военных. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Документ, среди прочего, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения
Воздушные Силы предупреждают о группах вражеских БпЛА, направляющихся в несколько регионов
В российском воронеже слышали взрывы
Отозвать закон "об иноагентах" в течение часа: протестующие в Тбилиси выдвинули властям ультиматум
Израиль нанес удар по объектам "Хезболлы" в Ливане
Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню
На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб
Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности
Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав
В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа
Популярные
Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС
Зима вернулась: на горе Поп Иван ударили морозы и выпал снег
Оккупанты не проводят на ЗАЭС в полном объеме ремонты и регламентные проверки - Котин
Федоров: на фронт передали 2 тысячи средств РЭБ ближнего действия
Удар по аэродрому в оккупированном Джанкое: партизаны подтверждают поражение новой российской системы С-400
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения
Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся за рубежом, должны обновить свои военно-учетные данные в консульствах в течение 60 дней, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом и не тратили время на оформление повесток в Украине.
Воздушные Силы предупреждают о группах вражеских БпЛА, направляющихся в несколько регионов
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было замечено несколько групп беспилотников Shahed иранского производства, которые направляются в разные регионы Украины.
В российском воронеже слышали взрывы
Жители российского воронежа сообщили о нескольких взрывах, хотя официальных подробностей пока нет.
Отозвать закон "об иноагентах" в течение часа: протестующие в Тбилиси выдвинули властям ультиматум
Протестующие в Тбилиси выдвинули ультиматум с требованием отозвать противоречивый закон об "иностранных агентах" в течение часа.
Израиль нанес удар по объектам "Хезболлы" в Ливане
Истребители ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре и системам противовоздушной обороны "Хезболлы" в Баальбеке на востоке Ливана, а также по военным зданиям и инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана.
Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Байден обещает немедленно подписать законопроекты, предоставляющие критически важную помощь Украине, Израилю и Тайваню после одобрения Конгрессом, чтобы поддержать союзников против угроз со стороны россии и Ирана.
На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 71 боестолкновение, россияне наступали на 7 направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.
Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности
18 апреля в Украине могут быть введены контролируемые ограничения энергоснабжения для промышленных потребителей из-за увеличения потребления электроэнергии и дефицита электроэнергии, вызванного российскими атаками на электростанции.
Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав
В результате российского авиаудара по Бериславу Херсонской области 67-летний местный житель получил сотрясение мозга, а также было повреждено административное здание.
В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа
По меньшей мере 18 человек, в том числе 14 израильских солдат, были ранены в результате нападения Хезболлы из Ливана на север Израиля.