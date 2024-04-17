Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения

Обновление военно-учетных данных мужчинами за рубежом необходимо для того, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом и не тратили время на оформление повесток в Украине. Об этом в эфире Радио Свобода заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает УНН.

Обновление персональных данных для получения консульских услуг - это лишь средство, для того, чтобы мы понимали, кто из граждан Украины, которые являются военнообязанными, находятся или постоянно проживают за рубежом. Для того, чтобы мы не составляли, ТЦК не составляли им повестки, не тратили на это время и ресурсы - объясняет Вениславский.

Детали

По его словам, после того, как мужчины обновят свои военно-учетные данные в консульствах, повестки им присылаться не будут.

"Мы не имеем механизма вручения повестки за рубежом, потому что это вручают представители ТЦК СП, а за рубежом их юрисдикция не распространяется", - рассказал народный депутат.

Вениславский добавил, что также нет процедуры возвращения мужчин в Украину.

"Никаких негативных последствий для граждан Украины, которые хотят обновить свои данные, документы, паспорта, или получить консульские услуги, точно не будет. Надо объяснить, что получение военно-учетного документа никоим образом не означает, что эти граждане завтра или послезавтра будут мобилизованы, потому что механизма, который бы заставил граждан Украины вернуться, если они этого не хотят, если они легально пересекли государственную границу и если в отношении них нет уголовных производств в Украине, в принципе, достаточно сложно", - говорит Вениславский.

Напомним

Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Это решение поддержали 283 народных депутата - преимущественно из правящей партии "Слуга народа" и союзных ей фракций и групп. Из окончательного варианта документа исчезло положение об условиях демобилизации военных. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Документ, среди прочего, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.