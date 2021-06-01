Сегодня начал функционировать Фонд восстановления европейской экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В ЕС начал функционировать Фонд восстановления европейской экономики (RRF). Об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета, пишет УНН.
Детали
Европейский Совет получила официальные сообщения об утверждении решения о собственных ресурсах от всех 27 стран-членов. Завершая национальную ратификации, ЕС теперь может начать предоставлять средства в рамках Фонда восстановления и устойчивости, финансовый пакет которого составляет 672,5 млрд. евро.
Отмечают, что это является инструментом ЕС для экономического восстановления от пандемии COVID-19.
Дополнение
Мировая экономика демонстрирует более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее, однако существенные риски все еще остаются, в том числе и новые штаммы коронавируса.