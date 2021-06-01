Сьогодні почав функціонувати Фонд відновлення європейської економіки

Деталі

Європейська Рада отримала офіційні повідомлення про затвердження рішення про власні ресурси від усіх 27 країн-членів. Завершуючи національну ратифікацію, ЄС тепер може розпочати надавати кошти в рамках Фонду відновлення та стійкості, фінансовий пакет якого становить 672,5 млрд. євро.

Зазначають, що це є інструментом ЄС для економічного відновлення від пандемії COVID-19.

Доповнення

Світова економіка демонструє більш швидке відновлення темпів зростання, ніж очікувалося раніше, проте істотні ризики все ще залишаються, в тому числі і нові штами коронавірусу.