Сьогодні почав функціонувати Фонд відновлення європейської економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В ЄС почав функціонувати Фонд відновлення європейської економіки (RRF). Про це йдеться у прес-релізі Європейської ради, пише УНН.
Деталі
Європейська Рада отримала офіційні повідомлення про затвердження рішення про власні ресурси від усіх 27 країн-членів. Завершуючи національну ратифікацію, ЄС тепер може розпочати надавати кошти в рамках Фонду відновлення та стійкості, фінансовий пакет якого становить 672,5 млрд. євро.
Зазначають, що це є інструментом ЄС для економічного відновлення від пандемії COVID-19.
Доповнення
Світова економіка демонструє більш швидке відновлення темпів зростання, ніж очікувалося раніше, проте істотні ризики все ще залишаються, в тому числі і нові штами коронавірусу.