Начали говорить о потерях: в РФ признали погибшего в Украине военного
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Местные власти в Российской Федерации заговорили о потерях во время боев в Украине. В Дагестане признали первого погибшего. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Instagram, передает УНН.
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Меликов выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Цитата
“Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что избрал для себя непростой и благородный путь защитника мира”, — говорится в сообщении.
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