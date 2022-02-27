Начали говорить о потерях: в РФ признали погибшего в Украине военного

Детали

Меликов выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

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“Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что избрал для себя непростой и благородный путь защитника мира”, — говорится в сообщении.

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