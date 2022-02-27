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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Почали говорити про втрати: в РФ визнали загиблого в Україні військового

Почали говорити про втрати: в РФ визнали загиблого в Україні військового

Київ • УНН

 • 1164966 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Місцева влада в Російській Федерації заговорила про втрати під час боїв в Україні. У Дагестані визнали першого загиблого. Про це повідомив глава Дагестану Сергій Меліков в Instagram, передає УНН.

Деталі

Меліков висловив співчуття родині офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Цитата

“Висловлюю глибокі співчуття родині Нурмагомеда, уродженця Кулинського району, відважного сина Дагестану. Він проявив мужність, тому що був так вихований і тому, що обрав для себе непростий і благородний шлях захисника миру”, — йдеться в повідомленні.

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