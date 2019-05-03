Началась подготовка демонтажа вантового моста через гавань Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Вантовый мост через гавань р. Днепр готовят к демонтажу, который начнется не раньше следующего года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В КГГА добавили, что связи с переносом инженерных сетей, проходящих под мостом, для безопасности водителей и пешеходов установлены новые ограничительные знаки и ограждения.
Напомним, что вантовый мост через гавань р.Днепр был признан аварийным, и в 2001 году движение всех видов транспорта по мосту было запрещено.
В 2008 году мост был окончательно закрыт для пешеходов (протокол от 27.11.2008 № 98 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).
Через несколько лет, несмотря на аварийность вантового моста, было принято решение о его демонтаже (согласно распоряжению КГГА "О демонтаже вантового моста через гавань р. Днепр с ул. Верхний-Нижний Вал на Рыбальский полуостров в Подольском районе в составе строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве "и согласно Решение Киевского городского совета "О демонтаже и списании вантового моста через гавань р. Днепр с ул. Верхний-Нижний Вал на Рыбальский полуостров в Подольском районе г. Киева, относится к коммунальной собственности территориальной громады. Киева").
Вантовый мост через гавань был введен в эксплуатацию и передан на баланс КП "Киевавтодормост" КК "Киевавтодор" в 1963 году.