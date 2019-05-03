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Почалась підготовка демонтажу вантового мосту через гавань Дніпра

Почалась підготовка демонтажу вантового мосту через гавань Дніпра

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Вантовий міст через гавань р. Дніпро готують до демонтажу, який розпочнеться не раніше наступного року. Про це УНН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У КМДА додали, що зв’язку із перенесенням інженерних мереж, що проходять під мостом, задля безпеки водіїв та пішоходів встановлено нові обмежувальні знаки та огородження.

Нагадаємо, що вантовий міст через гавань р. Дніпро був визнаний аварійним, і у 2001 році рух всіх видів транспорту мостом було заборонено.

У 2008 році міст було остаточно закрито для пішоходів (протокол від 27.11.2008 № 98 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій).

Через кілька років, зважаючи на аварійність вантового мосту, було прийнято рішення про його демонтаж (згідно з розпорядженням КМДА “Про демонтаж вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів у Подільському районі в складі будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві” та згідно Рішення Київської міської ради “Про демонтаж та списання вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів у Подільському районі м. Києва, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва”).

Вантовий міст через гавань було введено в експлуатацію та передано на баланс КП “Київавтошляхміст” КК “Київавтодор” у 1963 році.

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