Вблизи жилого дома в Харькове нашли гранату

"Бдительные жители заметили боеприпас в клумбе на улице Братской. Сообщение о данном происшествии поступило в полицию 7 августа около 6:00", - говорится в сообщении.

Полиция нашла опасный предмет: он был в цветнике возле жилого дома.

"Эксперты идентифицировали его как гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ-2. Боеприпас изъят и направлен для проведения экспертизы. Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в ГУНП.

Информацию по данному факту зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, днепрянин, решив пошутить, дал товарищ гранату и отсоединил от нее предохранительную чеку. Полицейские помогли мужчине удержать боеприпас и пытались не допустить взрыв. На месте специалисты ГСЧС выяснили, что граната не имеет задора и не представляет опасности. По данному факту полиция открыла уголовное производство "Шутнику" грозит до 7 лет лишения свободы.