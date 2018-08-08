Поблизу житлового будинку у Харкові знайшли гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Біля житлового будинку у Харкові, у квітнику, виявили гранату. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"Пильні мешканці помітили боєприпас у клумбі на вулиці Братській. Повідомлення про дану подію надійшло до поліції 7 серпня близько 6:00", - йдеться в повідомленні.
Поліція знайшла небезпечний предмет: він був у квітнику неподалік житлового будинку.
"Експерти ідентифікували його як гранату РГД-5 із запалом УЗГРМ-2. Боєприпас вилучений та направлений для проведення експертизи. Евакуація мешканців прилеглих будинків не проводилася. Обставини події встановлюються", - зазначили у ГУНП.
Інформацію за цим фактом зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Нагадаємо, дніпрянин, вирішивши пожартувати, дав товаришу гранату і від'єднав від неї запобіжну чеку. Поліцейські допомогли чоловіку втримати боєприпас та намагалися не допустити вибуху. На місці фахівці ДСНС з’ясували, що граната не має запалу та не становить небезпеки. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. "Жартівнику" загрожує до 7 років позбавлення волі.