Рядом с военной частью в Хмельницкой обнаружили боеприпасы
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В среду, 19 апреля, 25-летний военнослужащий во время патрулирования вблизи территории воинской части в городе Староконстантинов, по улице Софиевская, обнаружил открытый цинковый ящик с патронами калибра 7,62 в количестве 182 штук со следами коррозии. Об этом корреспонденту УНН сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
“Обезвреживание выявленных боеприпасов будет проводиться группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области. Сейчас выясняется происхождение боеприпасов”, — отметили в облполиции.
Напомним, в центре Николаева в гараже, который принадлежит одному из бывших высокопоставленных Николаевской областной милиции, найден арсенал оружия.