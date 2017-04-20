Рядом с военной частью в Хмельницкой обнаружили боеприпасы

“Обезвреживание выявленных боеприпасов будет проводиться группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области. Сейчас выясняется происхождение боеприпасов”, — отметили в облполиции.

Напомним, в центре Николаева в гараже, который принадлежит одному из бывших высокопоставленных Николаевской областной милиции, найден арсенал оружия.