Поблизу військової части на Хмельниччині виявили боєприпаси

“Знешкодження виявлених набоїв буде проводитись групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Хмельницькій області. Наразі зясовується походження боєприпасів”, — зазначили в облполіції.

Нагадаємо, в центрі Миколаєва в гаражі, який належить одному з колишніх високопосадовців Миколаївської обласної міліції, знайдено арсенал зброї.