Поблизу військової части на Хмельниччині виявили боєприпаси
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У середу, 19 квітня, 25-річний військовослужбовець під час патрулювання поблизу території військової частини у місті Старокостянтинів, по вулиці Софіївська, виявив відкритий цинковий ящик з набоями калібру 7,62 в кількості 182 штук зі слідами корозії. Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
“Знешкодження виявлених набоїв буде проводитись групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Хмельницькій області. Наразі зясовується походження боєприпасів”, — зазначили в облполіції.
Нагадаємо, в центрі Миколаєва в гаражі, який належить одному з колишніх високопосадовців Миколаївської обласної міліції, знайдено арсенал зброї.