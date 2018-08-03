Возле НСК "Олимпийский" сегодня не будут продавать алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Печерская РГА обратилась к руководителям предприятий торговли и ресторанов, расположенных возле НСК "Олимпийский", с рекомендациями приостановить продажу алкогольных напитков во время футбольного матча "Динамо" Киев - "Шахтер" Донецк. Такое обращение райгосадминистрация опубликовала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Речь идет о предприятиях торговли и ресторанах, которые расположенные в радиусе 1 км от стадиона.
Цель рекомендаций - предупреждение несчастных случаев во время футбольного матча, пояснили в Печерской РГА.
"3 августа 2018 с 18:00 до 23:00 предлагаем приостановить продажу пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, табачных изделий и продукции в стеклянной таре", - написала Печерская РГА, ссылаясь на ЗУ "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", и постановление Правительства № 341 "О порядке организации работ с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении футбольных матчей".
Напомним, недавно Комитет УЕФА разрешил продавать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
С 2000 года продажи алкоголя, в частности пива, были запрещены внутри стадионов и на площадках УЕФА. Теперь же это правило отменено, и вопрос продажи алкоголя на футболе будет регулироваться местным законодательством.
Также напомним, осенью в Украине существенно может подорожать алкоголь из-за пересмотра МРЦ, который в свою очередь, вызван слишком высокими акцизами на алкогольную продукцию.