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Поблизу НСК "Олімпійський" сьогодні не продаватимуть алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Печерська РДА звернулася до керівників підприємств торгівлі та ресторанів, що розміщені поблизу НСК "Олімпійський", з рекомендаціями призупинити продаж алкогольних напоїв під час футбольного матчу "Динамо" Київ - "Шахтар" Донецьк. Таке звернення райдержадміністрація опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про підприємства торгівлі та ресторани, що розміщені в радіусі 1 км від стадіону.

Мета рекомендацій - упередження нещасних випадків під час футбольного матчу, пояснили в Печерській РДА.

"3 серпня 2018 року з 18:00 до 23:00 пропонуємо призупинити продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів та продукції в скляній тарі", - написала Печерська РДА, посилаючись на ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", та постанову Уряду № 341 "Про порядок організації робіт із забезпеченням громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів".

Нагадаємо, нещодавно Комітет УЄФА дозволив продавати алкоголь на матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

З 2000 року продаж алкоголю, зокрема пива, був заборонений всередині стадіонів і на майданчиках УЄФА. Тепер же це правило скасовано, і питання продажу алкоголю на футболі буде регулюватися місцевим законодавством.

Також нагадаємо, восени в Україні відчутно може подорожчати алкоголь через перегляд МРЦ, який у свою чергу, викликаний зависокими акцизами на алкогольну продукцію.

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