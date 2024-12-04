Победительница конкурса #Варто «РобиТИ своє» попала в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии ВВС

Британская телевизионная корпорация BBC объявила о своем ежегодном списке 100 самых влиятельных женщин мира за 2024 год. В рейтинг, среди прочих, вошла победительница конкурса #Варто "РобиТИ своє" Ольга Олефиренко, передает УНН.

Детали

Отметим, что конкурс #Варто "РобиТИ своє" действует при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді". Победа в конкурсе помогла Олефиренко осуществить давнюю мечту - открыть фермерское хозяйство.

Начать собственное фермерское дело Ольгу вдохновил ее отец - командир 73-го морского центра спецназначения Юрий Олефиренко. Он получил тяжелые ранения 16 января 2015-го возле Мариуполя, во время разведывательной операции по выявлению вражеских позиций и корректировки артиллерийского огня. Юрий Олефиренко награжден знаком отличия "Народный Герой Украины" (посмертно).

После гибели Юрия семье выделили земельный участок на ведение сельского хозяйства. Ольга решила построить на этой земле помещение для разведения свиней, потому что ее отец мечтал вести сельское хозяйство и работать у земли.

Добавим, что в нынешний рейтинг самых влиятельных женщин по версии ВВС вошло две украинки: Олефиренко и основательница центра Superhumans Ольга Руднева.

Весь список 2024 года можно посмотреть по ссылке.

Справка

Варто "РобиТИ своє"

Грантовая программа, начатая в 2023 году Министерством по делам ветеранов Украины совместно с украинским ветеранским фондом и Благотворительным фондом "МХП – Громаді". Целью программы является поддержка предпринимательских инициатив ветеранов в сферах сельского хозяйства, производства и переработки пищевой продукции.

Программа предусматривает гранты в размере от 500 тыс. до 1,5 млн грн для победителей конкурса. Подать заявку могут ветераны и члены семей погибших защитников Украины, которые зарегистрированы как физические лица-предприниматели или являются учредителями юридических лиц, созданных не позднее чем за два года до подачи заявки.

BBC 100 женщин

BBC ежегодно публикует рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира, которые вдохновляли и меняли его.

Команда проекта составила короткий список из имен, которые собрала сама и которые предложили журналисты 41 языковой службы BBC.

BBC шкала как известных женщин, о которых писали СМИ, так и тех, кто не попал в новости, но достиг чего-то важного и меняет свое общество.

В этом году в список вошли лауреат Нобелевской премии мира Надежда Мурад, пережившая изнасилование активистка Жизель Пелико, актриса Шэрон Стоун, олимпийские спортсменки Ребека Андраде и Эллисон Феликс, певица Рэй, художница Трейси Эмин, климатическая активистка Аденике оладосу и писательница Кристина Ривера Гарса.

В прошлом году проект отметил трех украинок. Это советница по вопросам климатической политики Ирина Савчук, писательница Оксана Забужко и защитница прав детей Елена Розвадовская.