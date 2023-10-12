Переможниця конкурсу #Варто "РобиТИ своє" заснувала ферму, щоб здійснити мрію полеглого на війні батька
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Переможниця конкурсу #Варто "РобиТИ своє" Ольга Олефіренко заснувала фермерське господарство. Започаткувати власну справу Олефіренко надихнув її батько, який загинув, боронячи Україну, передає УНН із посиланням на пресслужбу благодійного фонду «МХП-Громаді».
Деталі
Батько Олефіренко - Юрій Олефіренко - був командиром 73-го морського центру спецпризначення. Він дістав тяжкі поранення 16 січня 2015-го біля Маріуполя, під час розвідувальної операції з виявлення ворожих позицій та коригування артилерійського вогню.
Олефіренко нагороджений відзнакою "Народний Герой України" (посмертно).
«Названий десантний корабель на честь Юрія Олефіренка - флагман військово-морських сил, що від початку повномасштабного вторгнення успішно дає відсіч ворогу», - розповіли у «МХП-Громаді».
Після загибелі Юрія родині виділили земельну ділянку на ведення сільського господарства. Ольга вирішила побудувати на цій землі приміщення для розведення свиней, бо її батько мріяв вести сільське господарство та працювати біля землі.
Нагадаємо
У травні десять українських ветеранів та їхні родини стали переможцями конкурсу #Варто “РобиТИ своє”, який реалізується благодійним фондом “МХП-Громаді” спільно з Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів.
Серед проєктів-переможців, зокрема страусина ферма, вирощування равликів, виробництво та реалізація екопродукції бджільництва тощо.
Також нагадаємо, “МХП-Громаді” і бренд Kurator анонсували новий конкурс бізнес-ідей: підприємці-ветерани і ВПО зі сфери громадського харчування можуть отримати гранти до 100 тис. грн.
Довідка
“МХП—Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.