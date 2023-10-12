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Победительница конкурса #Варто "РобиТИ своє" основала ферму, чтобы осуществить мечту павшего на войне отца

Киев • УНН

 • 309800 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Победительница конкурса #Варто "Делай свое" Ольга Олефиренко основала фермерское хозяйство. Начать собственное дело Олефиренко вдохновил ее отец, который погиб, защищая Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда «МХП-Громаде». 

Детали

Отец Олефиренко - Юрий Олефиренко - был командиром 73-го морского центра спецназначения. Он получил тяжелые ранения 16 января 2015-го возле Мариуполя, во время разведывательной операции по выявлению вражеских позиций и корректировки артиллерийского огня.

Олефиренко награжден знаком отличия "Народный Герой Украины" (посмертно).

«Названный десантный корабль в честь Юрия Олефиренко - флагман военно-морских сил, который с начала полномасштабного вторжения успешно дает отпор врагу», - рассказали в «МХП-Громаде».

После гибели Юрия семье выделили земельный участок на ведение сельского хозяйства. Ольга решила построить на этой земле помещение для разведения свиней, потому что ее отец мечтал вести сельское хозяйство и работать возле земли.

Напомним

В мае десять украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса #Варто “РобиТИ своє”, который реализуется благотворительным фондом “МХП-Громаде” совместно с Украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов.

Среди проектов-победителей, в частности страусиная ферма, выращивание улиток, производство и реализация экопродукции пчеловодства и тому подобное.

Также напомним, “МХП-Громаде” и бренд Kurator анонсировали новый конкурс бизнес-идей: предприниматели-ветераны и ВПЛ из сферы общественного питания могут получить гранты до 100 тыс. грн.

Справка

“МХП—Громаде” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию. 

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