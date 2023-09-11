“МХП-Громаді” і бренд Kurator анонсували новий конкурс бізнес-ідей: підприємці-ветерани і ВПО зі сфери громадського харчування можуть отримати гранти до 100 тис. грн

Деталі

Організаторами конкурсу є благодійний фонд “МХП — Громаді” та бренд Kurator.

Конкурс має на меті підтримати бізнес, який постраждав під час війни, або який розвивають військові.

“Підприємці-ветерани, внутрішньо переміщені особи і бізнеси, які постраждали від російської агресії, матимуть шанс отримати фінансування своїх проєктів у сфері харчування. Організатори виділять 1 мільйон гривень сумарно на найкращі ідеї переможців”, — йдеться у повідомленні.

До участі в конкурсі прийматимуть бізнес-ідеї підприємців з галузі HoReCa (заклади харчування, готелі, кейтеринг). Подати їх можуть представники українського малого та середнього бізнесу з 13 областей України, зокрема з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

“Наш конкурс бізнес-ідей „Роби своє“ цьогоріч суттєво масштабувався. Весною спільно з Українським ветеранським Фондом Мінветеранів у межах проєкту #Варто „Робити Своє“ надали гранти для ветеранів і членів їхніх родин — підтримали бізнеси в регіонах. А зараз запускаємо ще один конкурс — для сфери харчування. Такий запит на гранти демонструє, що українці хочуть працювати, створювати робочі місця та наповнювати місцеві бюджети. І ми, маючи експертизу в цьому, готові надати всебічну підтримку в розвитку локального бізнесу”, — зазначила директорка Благодійного фонду “МХП — Громаді” Тетяна Волочай.

Завдяки мікрогрантам підприємці зможуть започаткувати новий бізнес і масштабувати або ж релокувати вже наявний. До кожної ідеї є важливі вимоги: вони мають бути інноваційними, а також передбачати створення робочих місць і мати соціально-економічний ефект для громади. У процесі відбору експерти конкурсу “Роби своє з Kurator” оберуть від 10 переможців, кожен з яких отримає до 100 тисяч гривень для своєї справи.

Після старту конкурсу організатори допомагатимуть учасникам з заповненням заявок під час консультацій на вебінарах.

“Мікропідприємництво — ключ до відновлення економіки в районах зруйнованих війною й загалом основна рушійна сила процвітання України. МХП у напрямі HoReCa будує системну підтримку малих і середніх бізнесів. Ми сприяємо навчанню та підготовці кваліфікованого персоналу, пропонуємо продуктові рішення, що оптимізують процеси на кухні, будуємо партнерство української галузі HoReCa. Конкурс „Роби своє з Kurator“ — продовження цієї системної роботи. Ми спостерігаємо, як швидко в Чернігові, Сумах, Харкові, інших містах відкриваються мікропекарні, кавʼярні, шаурмові — усе, що може швидко задовольнити споживача в умовах браку часу та умов. І готові підтримати ті бізнеси, які не зупиняються і хочуть розвиватися”, — прокоментувала керівниця Центру розвитку HoReCa МХП Наталія Шадчнєва.

Деталі та умови участі можна знайти на офіційному сайті конкурсу: https://doyourbusiness.com.ua/.

Нагадаємо, навесні 2023 року організатори конкурсу “Роби своє” підтримали 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 мільйона гривень.

А торік благодійний фонд “МХП — Громаді” надав фінансову допомогу на понад 6 мільйонів гривень для 74 мікробізнесів.

Довідка

“Роби своє” — конкурс бізнес-ідей для підприємців у малих містах і селах. З 2020 року переможці та учасники конкурсу створили десятки нових підприємств в агросекторі, легкій і харчовій промисловості, зеленому туризмі тощо. У 2022 році конкурс підтримав 74 мікробізнеси на суму 6 млн грн, а цьогоріч — 80 мікробізнесів на суму 7,4 млн грн.

Також 10 українських ветеранів та їхні родини стали переможцями конкурсу #Варто “Робити Своє”, який реалізував БФ “МХП — Громаді” спільно з Українським ветеранським фондом Мінветеранів, та отримали від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток власної аграрної справи. Сумарний бюджет конкурсу становив 6 млн грн.

“МХП — Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

KURATOR — бренд продуктових рішень для HoReCa-спільноти (заклади харчування, готелі, кейтеринг), який розвиває компанія МХП. Має гнучкий асортимент під різні типи закладів, бізнес моделі, кваліфікацію персоналу та кількість кухарів. Під брендом KURATOR випускається понад 100 видів допрацьованої продукції, зокрема курятина, яловичина, різні кулінарні рішення. Весь асортимент створюється з розумінням і дотриманням потреб професійної кухні.