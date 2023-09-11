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"МХП-Громаді" и бренд Kurator анонсировали новый конкурс бизнес-идей: предприниматели-ветераны и ВПЛ из сферы общественного питания могут получить гранты до 100 тыс. грн

"МХП-Громаді" и бренд Kurator анонсировали новый конкурс бизнес-идей: предприниматели-ветераны и ВПЛ из сферы общественного питания могут получить гранты до 100 тыс. грн

Киев • УНН

 • 410735 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В следующую пятницу, 22 сентября, стартует конкурс бизнес-идей “Роби своє з Kurator” для HoReCa. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

Детали

Организаторами конкурса являются благотворительный фонд “МХП - Громаді” и бренд Kurator.

Конкурс имеет цель поддержать бизнес, который пострадал во время войны, или который развивают военные.

“Предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица и бизнесы, пострадавшие от российской агрессии, будут иметь шанс получить финансирование своих проектов в сфере питания. Организаторы выделят 1 миллион гривен суммарно на лучшие идеи победителей”, — говорится в сообщении.

К участию в конкурсе будут принимать бизнес-идеи предпринимателей из отрасли HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг). Подать их могут представители украинского малого и среднего бизнеса из 13 областей Украины, в частности из Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

“Наш конкурс бизнес-идей „Роби своє“ в этом году существенно масштабировался. Весной совместно с Украинским ветеранским Фондом Минветеранов в рамках проекта #Варто „Робити своє“ предоставили гранты для ветеранов и членов их семей — поддержали бизнесы в регионах. А сейчас запускаем еще один конкурс — для сферы питания. Такой запрос на гранты демонстрирует, что украинцы хотят работать, создавать рабочие места и наполнять местные бюджеты. И мы, имея экспертизу в этом, готовы оказать всестороннюю поддержку в развитии локального бизнеса”, — отметила директор Благотворительного фонда “МХП — Громаді” Татьяна Волочай.

Благодаря микрогрантам предприниматели смогут начать новый бизнес и масштабировать или же релоцировать уже имеющийся. К каждой идее есть важные требования: они должны быть инновационными, а также предусматривать создание рабочих мест и иметь социально-экономический эффект для общества. В процессе отбора эксперты конкурса “Роби своє з Kurator” выберут от 10 победителей, каждый из которых получит до 100 тысяч гривен для своего дела.

После старта конкурса организаторы будут помогать участникам с заполнением заявок во время консультаций на вебинарах.

“Микропредпринимательство — ключ к восстановлению экономики в районах разрушенных войной и в целом основная движущая сила процветания Украины. МХП в направлении HoReCa строит системную поддержку малых и средних бизнесов. Мы способствуем обучению и подготовке квалифицированного персонала, предлагаем продуктовые решения, которые оптимизируют процессы на кухне, строим партнерство украинской отрасли HoReCa. Конкурс „Роби своє з Kurator“ — продолжение этой системной работы. Мы наблюдаем, как быстро в Чернигове, Сумах, Харькове, других городах открываются микропекарни, кофейни, шаурмовые — все, что может быстро удовлетворить потребителя в условиях нехватки времени и условий. И готовы поддержать те бизнесы, которые не останавливаются и хотят развиваться”, — прокомментировала руководитель Центра развития HoReCa МХП Наталья Шадчнева.

Детали и условия участия можно найти на официальном сайте конкурса: https://doyourbusiness.com.ua/.

Напомним, весной 2023 года организаторы конкурса “Роби своє” поддержали 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 миллиона гривен.

А в прошлом году благотворительный фонд “МХП — Громаді” предоставил финансовую помощь на более 6 миллионов гривен для 74 микробизнесов.

Справка

“Роби своє” — конкурс бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах. С 2020 года победители и участники конкурса создали десятки новых предприятий в агросекторе, легкой и пищевой промышленности, зеленом туризме и т.д. В 2022 году конкурс поддержал 74 микробизнеса на сумму 6 млн грн, а в этом году — 80 микробизнесов на сумму 7,4 млн грн.

Также 10 украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса #Варто “Робити своє”, который реализовал БФ “МХП - Громаді” совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов, и получили от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие и развитие собственного аграрного дела. Суммарный бюджет конкурса составил 6 млн грн.

““МХП - Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

KURATOR — бренд продуктовых решений для HoReCa-сообщества (заведения питания, гостиницы, кейтеринг), который развивает компания МХП. Имеет гибкий ассортимент под различные типы заведений, бизнес модели, квалификацию персонала и количество поваров. Под брендом KURATOR выпускается более 100 видов доработанной продукции, в частности курятина, говядина, различные кулинарные решения. Весь ассортимент создается с пониманием и соблюдением потребностей профессиональной кухни.

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