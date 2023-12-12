Победитель конкурса "Роби своє" будет развивать конный спорт и верховую езду в Сумской области
Киев • УНН
Победитель конкурса "Роби своє" будет развивать конный спорт и верховую езду в Сумской области
Победитель конкурса бизнес-идей "Роби своє" получил грант в размере 100 тыс. грн от благотворительного фонда "МХП-Громаді" и реализовал бизнес-идею "Манеж для верховой езды" на территории "Хорс клуб "НЫЗЫ", что в Сумской области, передает УНН.
Детали
Благодаря полученным средствам оборудовали современный манеж с препятствиями и специальным покрытием. Теперь каждый желающий имеет возможность научиться верховой езде, устроить незабываемую семейную прогулку на лошадях, пообщаться со скакунами. К услугам посетителей на территории клуба есть конюшни для 17 спортивных лошадей, левады и пастбища для выгула кобыл и жеребцов, а также бочка для работы с молодыми лошадьми.
Но конный клуб - это не только спорт. Это еще и помощь в реабилитации детей, больных детским церебральным параличом. Для этого в клубе работают профессиональные тренеры и коноводы, которые могут проводить реабилитационные занятия.
"Замечательно, что с "Роби своє" предприниматели не только увеличивают возможности для деятельности и развития своего дела, но и создают новые рабочие места, пополняют бюджет уплаченными налогами и укрепляют экономику страны", - сообщают в "МХП-Урожайна країна".
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Напомним
В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.
Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев.
Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
Победитель конкурса "Роби своє" будет развивать конный спорт и верховую езду в Сумской области
Победитель конкурса "Роби своє" будет развивать конный спорт и верховую езду в Сумской области.
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