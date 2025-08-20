$41.260.08
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
«Победа Непокоренных» в Ладыжине: сила ветеранов, поддержка общины и единство ради будущего

Киев • УНН

 • 882 просмотра

17 августа на площади Фонтанов в Ладыжине состоялся финал всеукраинских инклюзивных соревнований «Победа Непокоренных».

«Победа Непокоренных» в Ладыжине: сила ветеранов, поддержка общины и единство ради будущего

Это не просто спортивное событие — это пример того, как сила духа, поддержка побратимов и общества помогают ветеранам и военным возвращаться к гражданской жизни.

Спортивное мероприятие состоялось в рамках программы поддержки военных и ветеранов "МХП Рядом", благодаря Винницкой птицефабрике МХП, Благотворительному фонду "МХП-Громаде", Минветеранов, Федерации стронгмена Украины и Ладыжинскому городскому совету. В Ладыжин приехали 176 ветеранов российско-украинской войны из разных уголков Украины.

Ветераны и военнослужащие соревновались в силовых дисциплинах:

• жим штанги на повторения (30/60 кг и 50/100 кг),

• гребля на тренажере Concept-2,

• рывок гири (16 и 24 кг),

• упражнения на аэробайке.

Отдельной зоной была инвастронг-локация для участников с инвалидностью. Соревнования начались с минуты молчания в память о павших воинах и исполнения Государственного гимна. Далее площадь превратилась в арену силы и взаимной поддержки. Семьи, побратимы и сотни жителей Ладыжина искренне аплодировали каждому выходу на помост, подбадривали словами и скандировали имена участников.

Одним из участников соревнований стал Александр Шумлянский, который до полномасштабной войны работал водителем погрузчика на Винницкой птицефабрике.

В феврале 2022 года он встал на защиту страны в составе 65-й отдельной механизированной бригады. В январе 2023-го во время боев на Донетчине Александр получил тяжелое ранение и полностью потерял зрение. Несмотря на это, благодаря реабилитации и поддержке "МХП Рядом" ветеран вернулся к работе, освоил специальное оборудование и активно занимается спортом. Сегодня он готовится получить новую профессию массажиста, чтобы помогать другим ветеранам восстанавливать силы. Путь Александра — это доказательство того, что даже после самых тяжелых испытаний можно найти новую цель и мечту.

Александр Шумлянский с побратимом

Соревнования в Ладыжине стали возможными благодаря программе поддержки ветеранов "МХП Рядом", которую компания реализует уже более года. Партнерами выступили Винницкая птицефабрика и благотворительный фонд "МХП-Громаде".

На Винницкой птицефабрике работает почти 7 тысяч человек, и 784 наших коллеги сейчас защищают Украину в ВСУ. Мы гордимся ими и делаем все, чтобы они чувствовали: компания рядом. Создаем адаптированные рабочие места, поддерживаем реабилитацию, помогаем найти себя в новых условиях. Потому что сильное войско держится на сильном тылу. И наша фабрика — именно такая опора

- Сергей Лиховид, директор Перерабатывающего комплекса Винницкой птицефабрики МХП.

Благотворительный фонд "МХП-Громаде" уже десять лет работает рядом с людьми, помогая общинам развиваться и становиться сильнее. Сегодня один из наших главных приоритетов — поддержка ветеранов и их семей. Потому что война меняет жизнь каждого, и важно, чтобы те, кто защищал страну, чувствовали заботу и опору после возвращения. "Звитяга Нескорених" — это не просто спортивные соревнования, это о восстановлении сил, о чувстве команды, о вере, которая так нужна нашим защитникам и всем украинцам

- Марьяна Нарожная, руководитель группы социального развития Ладыжин, БФ "МХП-Громаде".

Сергей Конюшок, Президент Федерации стронгмена Украины:

— В этих соревнованиях нет поражений. Здесь нет тех, кто "сильнее" или "слабее". Здесь есть команда — ветеранов, военных, тренеров, семей и целых общин. "Звитяга Нескорених" — это способ объединить людей вокруг общей цели: поддержать тех, кто возвращается с войны, дать им веру и показать, что они нужны обществу. Когда я вижу, как поддерживают каждый подход к штанге или гире, я понимаю: это настоящее единство, которое делает нас сильными как нацию.

Программа "МХП Рядом" действует как комплексная система поддержки военных, ветеранов и их семей. Она объединяет медицинскую и психологическую помощь, юридическое сопровождение, создание адаптированных рабочих мест и ветеранских пространств. Отдельное направление — спортивные и реабилитационные мероприятия, которые помогают ветеранам восстанавливать силы и находить новую мотивацию. Программа работает постоянно, 24/7, и доказывает, что поддержка защитников — это не разовые акции, а системная работа, благодаря которой формируется сильный тыл и крепкая страна.

Сильная страна — сильный тыл

"Звитяга Нескорених" в Ладыжине доказала: спорт — это инструмент восстановления и терапии, а поддержка общины и бизнеса делает этот путь возможным. Когда военные, ветераны, семьи и предприятия действуют вместе — формируется сильный тыл и сильная страна.

Лилия Подоляк

Обществоспорт