"Звитяга Нескорених" у Ладижині: сила ветеранів, підтримка громади та єдність заради майбутнього

Це не просто спортивна подія — це приклад того, як сила духу, підтримка побратимів та громади допомагають ветеранам і військовим повертатися до цивільного життя.

Спортивний захід відбувся у межах програми підтримки військових та ветеранів "МХП Поруч", завдяки Вінницькій птахофабриці МХП, Благодійному фонду "МХП-Громаді", Мінветеранів, Федерації стронгмену України та Ладижинської міської ради. До Ладижина приїхали 176 ветеранів російсько-української війни з різних куточків України.

Ветерани та військовослужбовці змагалися у силових дисциплінах:

• жим штанги на повторення (30/60 кг та 50/100 кг),

• веслування на тренажері Concept-2,

• ривок гирі (16 та 24 кг),

• вправи на аеробайку.

Окремою зоною була інвастронг-локація для учасників з інвалідністю. Змагання розпочалися з хвилини мовчання у пам’ять про полеглих воїнів та виконання Державного гімну. Далі площа перетворилася на арену сили й взаємної підтримки. Родини, побратими та сотні жителів Ладижина щиро аплодували кожному виходу на поміст, підбадьорювали словами і скандували імена учасників.

Одним з учасників змагань став Олександр Шумлянський, який до повномасштабної війни працював водієм навантажувача на Вінницькій птахофабриці.

У лютому 2022 року він став на захист країни у складі 65-ї окремої механізованої бригади. У січні 2023-го під час боїв на Донеччині Олександр отримав тяжке поранення й повністю втратив зір. Попри це, завдяки реабілітації та підтримці "МХП Поруч" ветеран повернувся до роботи, опанував спеціальне обладнання й активно займається спортом.Сьогодні він готується здобути нову професію масажиста, щоб допомагати іншим ветеранам відновлювати сили. Шлях Олександра — це доказ того, що навіть після найважчих випробувань можна знайти нову мету й мрію.

Олександр Шумлянський з побратимом

Змагання у Ладижині стали можливими завдяки програмі підтримки ветеранів "МХП Поруч", яку компанія реалізує вже понад рік. Партнерами виступили Вінницька птахофабрика та благодійний фонд "МХП-Громаді".

На Вінницькій птахофабриці працює майже 7 тисяч людей, і 784 наші колеги нині захищають Україну у ЗСУ. Ми пишаємося ними й робимо все, щоб вони відчували: компанія поруч. Створюємо адаптовані робочі місця, підтримуємо реабілітацію, допомагаємо знайти себе у нових умовах. Бо сильне військо тримається на сильному тилу. І наша фабрика — саме така опора - Сергій Лиховид, директор Переробного комплексу Вінницької птахофабрики МХП.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" вже десять років працює поруч із людьми, допомагаючи громадам розвиватися й ставати сильнішими. Сьогодні один із наших головних пріоритетів — підтримка ветеранів та їхніх родин. Бо війна змінює життя кожного, і важливо, щоб ті, хто боронив країну, відчували турботу та опору після повернення. "Звитяга Нескорених" — це не просто спортивні змагання, це про відновлення сил, про відчуття команди, про віру, яка так потрібна нашим захисникам і всім українцям - Мар’яна Нарожна, керівниця групи соціального розвитку Ладижин, БФ "МХП-Громаді".

Сергій Конюшок, Президент Федерації стронгмену України:

— У цих змаганнях немає поразок. Тут немає тих, хто "сильніший" чи "слабший". Тут є команда — ветеранів, військових, тренерів, родин і цілих громад."Звитяга Нескорених" — це спосіб об’єднати людей навколо спільної мети: підтримати тих, хто повертається з війни, дати їм віру і показати, що вони потрібні суспільству. Коли я бачу, як підтримують кожен підхід до штанги чи гирі, я розумію: це справжня єдність, яка робить нас сильними як націю.

Програма "МХП Поруч" діє як комплексна система підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Вона об’єднує медичну та психологічну допомогу, юридичний супровід, створення адаптованих робочих місць і ветеранських просторів. Окремий напрям — спортивні та реабілітаційні заходи, які допомагають ветеранам відновлювати сили та знаходити нову мотивацію. Програма працює постійно, 24/7, і доводить, що підтримка захисників — це не разові акції, а системна робота, завдяки якій формується сильний тил і міцна країна.

Сильна країна — сильний тил

"Звитяга Нескорених" у Ладижині довела: спорт — це інструмент відновлення і терапії, а підтримка громади й бізнесу робить цей шлях можливим. Коли військові, ветерани, родини й підприємства діють разом — формується сильний тил і сильна країна.