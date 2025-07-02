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Победа, которая вдохновляет: ветеранские соревнования посетили Луцк

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В Луцке состоялись Всеукраинские спортивные соревнования "Победа Непокоренных" для ветеранов и военных. Мероприятие объединило 211 участников из 20 областей Украины, включая сотрудников МХП, и было организовано по инициативе ОО "Федерация стронгмена Украины" и при поддержке МХП.

Победа, которая вдохновляет: ветеранские соревнования посетили Луцк

В прошлую субботу в Луцке состоялись Всеукраинские спортивные соревнования "Звитяга Нескорених" (Победа Непокоренных). Сила, выносливость, командный дух – все это объединило 211 участников из 20 областей Украины: ветеранов и военных со всей Украины, в том числе и сотрудников предприятий компании МХП.

Всеукраинское спортивное мероприятие "Звитяга Нескорених" для ветеранов войны по инициативе ОО "Федерация стронгмена Украины", при содействии Министерства молодежи и спорта Украины и Луцкого городского совета, мероприятие проходит в рамках программы "МХП Рядом". Также к его организации в Луцке присоединились "МХП-Баффало" Западного Хаба МХП, "Украинский Мясной Хутор" и Благотворительный фонд "МХП-Громаде". Главным судьей соревнований выступил легендарный стронгмен Василий Вирастюк.

На торжественном открытии присутствовали представители власти и спорта: Луцкий городской голова Игорь Полищук, директор Государственного Учреждения "Агентство массового спорта" Андрей Ребрина, заместитель Министра по делам ветеранов Юлия Кириллова, председатель Волынского областного совета Григорий Недопад, директор "МХП-Баффало" Руслан Пашьян, почетный президент Федерации стронгмена Украины Василий Вирастюк, президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.

"Я впервые участвую в таком мероприятии. Атмосфера здесь очень мотивирующая. В целом считаю, что такие события важны не только для физической формы. Это о сообществе, которое поддерживает", – поделился один из участников-ветеранов Михаил Кирдода, работник "Мироновской птицефабрики" (г. Канев).

Спортивными дисциплинами были личные упражнения: жим лежа (60 и 100 кг среди мужчин, 30 кг среди женщин), гребля на тренажере "Concept-2" за 100 секунд, эйрбайк и рывок гири весом 16 и 24 кг. Эти соревнования стали настоящим вызовом и одновременно – площадкой для реабилитации, поддержки и единения.

"Успех - это наша судьба!", - метко заметил Сергей Конюшок, президент Федерации стронгмена Украины.

Руслан Пашьян, директор предприятия "МХП-Баффало", которое присоединилось к поддержке соревнований в Луцке, отметил: "Эти соревнования — не просто спортивное событие. Это — мощный жест поддержки наших защитников, которые ежедневно доказывают, что настоящая сила в характере, вере и преданности. Мы искренне гордимся, что можем быть рядом с ними: поддерживать, помогать и донатить".

В рамках соревнований состоялась презентация и торжественное открытие воркаут площадки "СтронгВоркаут", которая является почти полноценным спортивным залом под открытым небом, где максимально эффективно могут тренироваться горожане и ветераны, ведь воркаут комплекс является адаптивным.

Участники, занявшие вторые и третьи места, получили подарки от предприятия "Украинский Мясной Хутор", а победители – заслуженные медали и сертификаты.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Украина
Луцк
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