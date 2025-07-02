Звитяга, яка надихає: ветеранські змагання завітали до Луцька
Київ • УНН
У Луцьку відбулись Всеукраїнські спортивні змагання "Звитяга Нескорених" для ветеранів та військових. Захід об'єднав 211 учасників з 20 областей України, включаючи співробітників МХП, та був організований за ініціативи ГО "Федерація стронгмену України" та підтримки МХП.
Минулої суботи у Луцьку відбулись Всеукраїнські спортивні змагання "Звитяга Нескорених". Сила, витривалість, командний дух – усе це об’єднало 211 учасників з 20 областей України: ветеранів і військових з усієї України, зокрема й співробітників підприємств компанії МХП.
Всеукраїнський спортивний захід "Звитяга Нескорених" для ветеранів війни за ініціативи ГО "Федерація стронгмену України", за сприяння Міністерства молоді та спорту України та Луцької міської ради, захід проходить в межах програми "МХП Поруч". Також до його організації у Луцьку долучились "МХП-Баффало" Західного Хабу МХП, "Український М'ясний Хутір" та Благодійний фонд "МХП-Громаді". Головним суддею змагань виступив легендарний стронгмен Василь Вірастюк.
На урочистому відкритті були присутні представники влади та спорту: Луцький міський голова Ігор Поліщук, директор Державної Установи "Агенція масового спорту" Андрій Ребрина, заступниця Міністра у справах ветеранів Юлія Кирилова, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, директор "МХП-Баффало" Руслан Паш’ян, почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк, президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок.
"Я вперше беру участь у такому заході. Атмосфера тут дуже мотивуюча. Загалом вважаю, що такі події важливі не лише для фізичної форми. Це про спільноту, яка підтримує", – поділився один із учасників-ветеранів Михайло Кирдода, працівник "Миронівської птахофабрики" (м. Канів).
Спортивними дисциплінами були особисті вправи: жим лежачи (60 і 100 кг серед чоловіків, 30 кг серед жінок), веслування на тренажері "Concept-2" за 100 секунд, ейрбайку та ривку гирі вагою 16 і 24 кг. Ці змагання стали справжнім викликом і водночас – майданчиком для реабілітації, підтримки і єднання.
"Успіх - це наша доля!", - влучно зауважив Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України.
Руслан Паш’ян, директор підприємства "МХП-Баффало", яке долучилось до підтримки змагань у Луцьку, зазначив: "Ці змагання — не просто спортивна подія. Це — потужний жест підтримки наших захисників, які щодня доводять, що справжня сила у характері, вірі та відданості. Ми щиро пишаємося, що можемо бути поруч із ними: підтримувати, допомагати й донатити".
В рамках змагань відбулася презентація та урочисте відкриття воркаут майданчика "СтронгВоркаут", який є майже повноцінним спортивним залом під відкритим небом, де максимально ефективно можуть тренуватись містяни і ветерани, адже воркаут комплекс є адаптивним.
Учасники, які посіли другі та треті місця отримали подарунки від підприємства"Український Мясний Хутір", а переможці – заслужені медалі та сертифікати.