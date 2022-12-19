По елочным рынкам начинают рейды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Госэкоинспекция проводит рейды по елочным рынкам для выявления нарушений. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины, передает УНН.
Детали
«С недавнего времени по всей Украине заработали елочные базары. Однако, кроме официальных мест сбыта, где продавцы предлагают сертифицированные елки, зарегистрированные в электронной системе обращения древесины и заготовленные в соответствии с установленным законом порядком на государственных лесных предприятиях, появляются точки сбыта новогодних красавиц, которые были незаконно срублены», – говорится в сообщении.
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В Госэкоинспекции подчеркивают, что при покупке и выборе новогодней красавицы люди имеют право попросить продавца показать документы, подтверждающие легальность дерева, а именно: товарно-транспортную накладную, где должна быть четко указана порода приобретаемого дерева, например: сосна, ель и т.д.
«Кроме того, наличие этикетки или пластмассовой бирки со штрих-кодом и идентификационным номером на дереве также является одним из признаков легальности сбыта», - говорится в сообщении.
При необходимости можно просканировать код и сверить его в базе на сайте системы Лесохозяйственного информационно-аналитического центра.
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«В этом году, как обычно, Госэкоинспекция совместно с полицией будет проводить рейды по елочным рынкам с целью выявления нарушений и проведения профилактической работы среди населения», - информирует Госэкоинспекция.
Кроме того, обращают внимание на то, что за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира статьей 88-1 КУоАП предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 510 до 1700 гривен с конфискацией объектов растительного мира или без нее. Эта норма распространяется как на продавца, так и на покупателя.