По елочным рынкам начинают рейды

Детали

«С недавнего времени по всей Украине заработали елочные базары. Однако, кроме официальных мест сбыта, где продавцы предлагают сертифицированные елки, зарегистрированные в электронной системе обращения древесины и заготовленные в соответствии с установленным законом порядком на государственных лесных предприятиях, появляются точки сбыта новогодних красавиц, которые были незаконно срублены», – говорится в сообщении.

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В Госэкоинспекции подчеркивают, что при покупке и выборе новогодней красавицы люди имеют право попросить продавца показать документы, подтверждающие легальность дерева, а именно: товарно-транспортную накладную, где должна быть четко указана порода приобретаемого дерева, например: сосна, ель и т.д.

«Кроме того, наличие этикетки или пластмассовой бирки со штрих-кодом и идентификационным номером на дереве также является одним из признаков легальности сбыта», - говорится в сообщении.

При необходимости можно просканировать код и сверить его в базе на сайте системы Лесохозяйственного информационно-аналитического центра.

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«В этом году, как обычно, Госэкоинспекция совместно с полицией будет проводить рейды по елочным рынкам с целью выявления нарушений и проведения профилактической работы среди населения», - информирует Госэкоинспекция.

Кроме того, обращают внимание на то, что за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира статьей 88-1 КУоАП предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 510 до 1700 гривен с конфискацией объектов растительного мира или без нее. Эта норма распространяется как на продавца, так и на покупателя.