По ялинкових ринках починають рейди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Держекоінспекція проводить рейди по ялинкових ринках для виявлення порушень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України, передає УНН.
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«Віднедавна по всій Україні запрацювали ялинкові базари. Однак, окрім офіційних місць збуту, де продавці пропонують сертифіковані ялинки, які зареєстровані в електронній системі обігу деревини та заготовлені відповідно до встановленого законом порядку на державних лісових підприємствах, з’являються точку збуту новорічних красунь, які були незаконно зрубані», - йдеться в повідомленні.
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У Держекоінспекції наголошують, що при покупці та виборі новорічної красуні люди мають право попросити продавця показати документи, які підтверджують легальність дерева, а саме: товарно-транспортну накладну, де має бути чітко зазначена порода дерева, яке ви купуєте, наприклад: сосна, ялина тощо.
«Окрім того, наявність етикетки або пластмасової бірки зі штрих-кодом та ідентифікаційним номером на дереві також є однією з ознак легальності збуту», - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що за необхідності можна просканувати код та звірити його в базі на сайті системи Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру.
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«Цього року, як завжди, Держекоінспекція спільно з поліцією проводитиме рейди по ялинкових ринках з метою виявлення порушень та проведення профілактичної роботи серед населення», - інформує Держекоінспекція.
Окрім того, звертають увагу на те, що за порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу статтею 88-1 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу обсягом від 510 до 1700 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу чи без неї. Ця норма розповсюджується як на продавця, так і покупця.