По всей территории Донецкой области вводится комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По всей территории Донецкой области вводится комендантский час с 17:00 до 08:00. Соответствующее распоряжение подписал председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, пишет УНН.
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“Только что подписал Распоряжение, согласно которому на территории всей области вводится комендантский час с 17:00 до 08:00 .В это время не выходите на улицу! Это прежде всего - вопрос вашей безопасности! Оставайтесь дома - этим вы ускорите нашу победу”, - говорится в сообщении.
Напомним
24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.