По всій території Донецької області вводиться комендантська година
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. По всій території Донецької області вводиться комендантська година з 17:00 до 08:00. Відповідне розпорядження підписав голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, пише УНН.
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“Щойно підписав Розпорядження, згідно з яким на території всієї області вводиться комендантська година з 17:00 до 08:00. В цей час не виходьте на вулицю! Це передусім – питання вашої безпеки! Залишайтесь вдома – цим ви прискорите нашу перемогу”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.