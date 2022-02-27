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По всій території Донецької області вводиться комендантська година

По всій території Донецької області вводиться комендантська година

Київ • УНН

 • 226411 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. По всій території Донецької області вводиться комендантська година з 17:00 до 08:00. Відповідне розпорядження підписав голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

“Щойно підписав Розпорядження, згідно з яким на території всієї області вводиться комендантська година з 17:00 до 08:00. В цей час не виходьте на вулицю! Це передусім – питання вашої безпеки! Залишайтесь вдома – цим ви прискорите нашу перемогу”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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